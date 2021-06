Felipe Bardi passa pelas eliminatórias dos 100 m no Troféu Brasil

Um dos favoritos ao título, o velocista americanense Felipe Bardi garantiu, nesta quinta-feira (10), sua classificação para as semifinais dos 100 metros rasos do Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, em São Paulo. Ele foi o primeiro colocado de sua série nas eliminatórias, com 10s31.

As semifinais acontecem nesta sexta, às 10h55. Caso avance, Bardi disputará a final no mesmo dia, às 12h15. Ele está atrás do índice olímpico, que é 10s05.

Velocista de 22 anos está em busca do índice olímpico, que é 10s05 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O evento tem transmissão ao vivo do Canal Atletismo (canalatletismo.tvnsports.com.br) e do Canal Olímpico do Brasil (canalolimpicodobrasil.com.br).

Representante da equipe Sesi São Paulo, o americanense ainda terá pela frente, no sábado, as eliminatórias dos 200 m rasos, às 14h35. A disputa segue no domingo, último dia de competição, com as semifinais às 10h30 e a decisão às 14h15.

O atleta de 22 anos também vai correr os revezamentos 4×100 m no sábado, às 10h35, e 4×400 m no domingo, às 16 horas. O torneio ocorre no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.