Felipe Bardi fatura o ouro nos 100 m rasos do Campeonato Sul-Americano

Americanense repetiu sua melhor marca na carreira, fazendo 10s10 e ficando com o título no Equador

O velocista americanense Felipe Bardi, de 22 anos, conquistou no início da noite deste sábado (29) a medalha de ouro na disputa dos 100 metros rasos do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que está sendo disputado na cidade de Guayaquil, no Equador.

O atleta conseguiu o tempo de 10s10 na final, repetindo sua melhor marca na carreira nos 100 m. Antes, no início da tarde deste mesmo dia, ele já havia disputado também as semifinais desta prova, fazendo 10s15.

Americanense Felipe Bardi foi campeão do Sul-Americano nos 100 m rasos – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Em segundo lugar na disputa ficou o atleta Archibald Emanuel, da Guiana, que conseguiu o tempo de 10s23. Na terceira posição apareceu outro velocista brasileiro, Derick de Souza Silva, que conseguiu a marca de 10s35.

Logo após a prova, Bardi se enrolou em uma bandeira brasileira e, emocionado, vibrou muito com a conquista em solo equatoriano, ao lado de Derick.

Bardi volta a competir ainda pelo Sul-Americano nesta segunda-feira (31), último dia do campeonato, quando disputará as semifinais da prova 200 m rasos, a partir das 11h30 (de Brasília). Caso se classifique às finais, a decisão será duas horas depois, às 13h30.

No mesmo dia, o atleta americanense também vai disputar, juntamente com a equipe brasileira, a decisão do revezamento 4×100 m, a partir das 14h45.

Índice olímpico

O velocista ainda busca atingir nos 100 m e nos 200 m rasos o índice olímpico, de 10s05 e 20s24, respectivamente, garantindo assim sua passagem direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que começam no próximo mês de julho.

No entanto, além da classificação pelo índice, Bardi pode ir às Olimpíadas também através do ranking sul-americano da modalidade, no qual ele é o segundo colocado nos 100 m, com o tempo de 10s10, e o primeiro nos 200 m, com 20s44.