Felipe Bardi estreia neste sábado no Sul-Americano 2021

Primeira prova será os 100 m rasos, com semifinais às 13h15; evento terá transmissão ao vivo pela internet

O velocista americanense Felipe Bardi estreia neste sábado (29) no Campeonato Sul-Americano de Atletismo 2021, no Equador. Ele tem pela frente os 100 metros rasos, prova que lhe rendeu uma medalha de prata na última edição do torneio, em 2019.

As semifinais começam às 13h15, horário de Brasília. Em caso de classificação, Bardi disputará a final às 18h15. O evento será transmitido ao vivo na internet, pelo Canal Olímpico do Brasil.

Atleta também tem compromissos marcados para segunda-feira – Foto: Wagner Carmo / CBAt

O atleta de 22 anos também tem compromissos marcados para segunda-feira, último dia de competição. Ele vai correr, a partir das 11h30, as semifinais dos 200 m rasos. A final está programada para as 13h30.

No mesmo dia, às 14h45, o americanense voltará à pista para a decisão do revezamento 4×100 m. “Estou indo com muita vontade, quero representar muito bem o nosso País”, declarou.

O Sul-Americano é uma oportunidade para os atletas buscarem vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Há duas possibilidades de qualificação: pelo ranking da World Athletics ou por índice.

O ranking fecha em 29 de junho. Mas, se o encerramento fosse hoje, Bardi estaria qualificado para os 100 m. No caso do índice, ele precisaria fazer 10s05 nos 100 m, sua principal prova, ou 20s24 nos 200 m.

Atualmente, o americanense ocupa a liderança do ranking sul-americano de 2021 nos 200 m, com 20s44, e a segunda colocação nos 100 m, com 10s10.

Preparação

Bardi disse estar “muito mais que preparado” para o Sul-Americano, em virtude do período em que ficou concentrado com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Ele viajou com a delegação em 17 de março e voltou para o Brasil apenas no último domingo.

Nesse período, o atleta participou de competições locais e estabeleceu as melhores marcas da carreira – 10s10 nos 100 m e 20s44 nos 200 m.

Embalado pelos resultados, o americanense comentou que quer se sentir “em casa” no Sul-Americano. “Quero fazer uma marca muito boa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo”, afirmou o atleta da equipe Sesi São Paulo. Os campeões continentais estarão garantidos no Mundial de 2022, que acontecerá nos EUA.