Felipe Bardi é convocado para o Campeonato Sul-Americano de Atletismo

O velocista americanense Felipe Bardi está convocado para a disputa do 52º Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que acontece entre os dias 29 e 31 deste mês, no Equador.

A lista dos atletas que vão representar o Brasil foi divulgada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) nesta segunda-feira (24). Ao todo, a confederação chamou 39 homens e 40 mulheres.

Atleta vai correr nos 100 e 200 m rasos, além do revezamento 4×100 – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Bardi vai correr nos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4×100 m rasos. Na última edição do torneio, em 2019, no Peru, ele conquistou a prata nos 100 m.

A princípio, a competição deste ano ocorreria em Buenos Aires, mas a Argentina desistiu de sediar o evento devido ao agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19). O campeonato, então, migrou para Guayaquil.

Os campeões continentais vão se classificar para o Campeonato Mundial de 2022, que será nos Estados Unidos.

Segundo a CBAt, paralelamente, o Sul-Americano de 2021 distribui uma pontuação “expressiva” para os atletas que buscam vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio pelo ranking de pontos da World Athletics. Outro meio de classificação é por índice.

Bardi se divide entre esses dois caminhos. No caso do índice, o americanense de 22 anos precisa fazer 10s05 nos 100 m, sua principal prova, ou 20s24 nos 200 m.

O ranking, por sua vez, fecha apenas em 29 de junho. Porém, se o encerramento fosse hoje, Bardi estaria entre os atletas classificados para os 100 m.

Atualmente, ele também ocupa a liderança do ranking sul-americano de 2021 nos 200 m, com 20s44, e a segunda colocação nos 100 m, com 10s10.

Retorno

O americanense voltou no último domingo ao Brasil, após ter treinado e disputado competições no exterior desde 17 de março. Na maior parte do tempo, ele ficou concentrado com a seleção brasileira em Chula Vista, nos EUA.

“A expectativa é muito boa [para o Sul-Americano]. Estou muito bem, estou treinando muito bem, sem dor. Estou muito feliz com os meus resultados nos Estados Unidos”, disse Bardi ao LIBERAL.