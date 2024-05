Americanense ficou com o primeiro lugar nas duas provas que disputou em Cuiabá, no último final de semana

O velocista americanense Felipe Bardi finalizou sua participação no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo com outra medalha de ouro. Neste domingo (12), em Cuiabá (MT), disputou o revezamento 4×100 m com a seleção brasileira e terminou em primeiro lugar, com tempo de 39s19.

Além de Bardi, competiram Erik Cardoso, Rodrigo do Nascimento e Vinícius Moraes. Apesar do ouro conquistado, o tempo não foi suficiente para alcançar o índice olímpico e a equipe brasileira segue sem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris. O pódio do revezamento ainda contou com a Colômbia, que finalizou a prova em segundo lugar, com 39s23, assim como a Argentina, que fez um tempo de 39s85 e faturou o bronze.

Bardi recebe o bastão de Rodrigo Nascimento durante a prova do revezamento – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Mesmo sem alcançar o índice, o Brasil ainda pode se garantir no torneio via ranking – atualmente é o melhor colocado entre os países sem vaga. Recentemente, a equipe disputou o Mundial de Revezamentos, mas não conseguiu avançar às finais.

Anteriormente, Felipe Bardi já havia faturado a medalha de ouro na prova individual dos 100 m rasos, na qual já tem o índice olímpico garantido. Na sexta-feira (10), o americanense terminou a final em 10s14 e se sagrou o campeão.

“Achei que ia dar um tempo melhor, mas a palavra para essa competição é superação”, disse à CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) o americanense.

“Foi bom voltar a correr aqui como no ano passado, uma pista que eu gosto. Bom poder voltar e ganhar, na presença desse público que lota as arquibancadas”, completou Bardi.

Vitor Hugo

Outro atleta de Americana em ação neste domingo foi Vitor Hugo de Miranda. No revezamento 4×400 m, a equipe brasileira correu para 3m09s85 e ficou em quarto lugar. A liderança ficou com o México, com 3m05s73; enquanto Colômbia, 3m07s09; e Equador, 3m08s47, completaram o pódio.

Na sexta, Vitor Hugo já havia conquistado o ouro no revezamento 4×400 m misto, que completou a prova em 3m17s85.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.