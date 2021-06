Felipe Bardi conquista mais um ouro em Portugal, nos 100 m rasos

A estadia do americanense Felipe Bardi em Portugal lhe rendeu mais um título, desta vez no Meeting Maia Cidade do Desporto, na região de Porto. Ele venceu o torneio na noite desta quarta-feira (23), nos 100 metros rasos, com o tempo de 10s22.

O segundo colocado foi o português Carlos Nascimento, com 10s43. O brasileiro Derick Souza completou o pódio em terceiro lugar, com 10s48. Líder do ranking brasileiro nessa prova, Paulo André Camilo de Oliveira não disputou a final por conta de um desconforto muscular.

Velocista de 22 anos já havia vencido o Meeting de Braga no dia 20 – Foto: Wagner Carmo / CBAt

No último dia 20, Bardi já havia conquistado o ouro no Meeting de Braga, também nos 100 m, com 10s42. Na ocasião, ele competiu sob chuva, vento e numa temperatura de 15ºC.

O velocista de 22 anos está concentrado com a seleção brasileira na cidade de Rio Maior, que serve como “escala” para as Olimpíadas de Tóquio.

O americanense, no entanto, ainda espera a confirmação de sua vaga no evento. O ranking olímpico mundial, que define os classificados para os Jogos, fecha na próxima terça-feira. Por enquanto, Bardi teria vaga nos 100, 200 e 4×100 m rasos.