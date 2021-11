Evento marca volta das corridas de rua em Americana

29 out 2021 às 08:40 • Última atualização 29 out 2021 às 09:16

Prova exclusiva para o público feminino, Woman Race acontece no portal de Americana neste domingo, com mil participantes

Após quase dois anos sem corridas de rua na cidade, período no qual as atividades do setor precisaram ser interrompidas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), Americana recebe neste domingo a Woman Race, prova exclusiva para mulheres.

O evento teve as inscrições gratuitas encerradas na última quarta-feira, por volta das 21 horas, quando os organizadores registraram a marca de mil competidoras.

Largada ocorre a partir das 7h30, na entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A prova faz parte do Circuito Santander e é organizada pelo IES (Instituto Esportivo Social) com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, em comemoração ao Outubro Rosa. O evento vai contar com um percurso de 5 km e a largada ocorre às 7h30, no portal de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

“Estamos com muita expectativa para o evento, pois ele marca a volta das corridas de rua na cidade e também do nosso instituto. Estamos atendendo a todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 já estabelecidos”, disse o organizador Maurício Fragata.

Ele explicou que, para participar do evento, as competidoras precisarão apresentar a carteira de vacinação contra o coronavírus na retirada do kit.

Além disso, a corrida terá largada em “ondas”, ou seja, separada em grupos de 200 corredoras cada – no final, valerá o tempo obtido por cada uma, e não a ordem de chegada.

Cones também serão colocados na rua para que as competidoras evitem aglomeração. Ainda dentro do protocolo sanitário, em pontos estratégicos, serão afixados totens com álcool em gel.

No final da prova, todas as mulheres que completarem o percurso receberão uma medalha de participação, e as cinco competidoras que registrarem o melhor tempo na corrida serão premiadas com troféu.

A retirada dos kits, que reúnem camiseta com o logo da competição e uma “sacochila”, será neste sábado, na Praça de Esportes Luiz Meneghel, na Vila Belvedere. Eles serão retirados pelas participantes em horários já preestabelecidos durante a inscrição.

No mesmo dia, as atletas são convidadas a doar 1 kg de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do município e, posteriormente, doado às famílias em situação de vulnerabilidade.