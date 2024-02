Em busca de reação, União Barbarense recebe o Barretos neste sábado

Duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e o Leão da 13 busca sua primeira vitória

O União Barbarense entra em campo neste sábado (10), às 15h, contra o Barretos, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e o Leão da 13 busca sua primeira vitória na competição estadual.

Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Por enquanto, o time barbarense tem apenas um ponto em três jogos realizados e ocupa a 14ª colocação da tabela, entre 16 times participantes, ou seja, uma posição acima da zona de rebaixamento.

A última partida da equipe do técnico Lúcio Borges foi na quarta-feira (7), contra a Francana, fora de casa, que terminou com vitória do anfitrião por 1 a 0.

Enquanto isso, o Barretos faz boa campanha até o momento e ainda não perdeu no campeonato. O time tem sete pontos nas três partidas que disputou e ocupa a quarta colocação.

Se vencer neste sábado e contar com outros resultados a seu favor, a equipe pode fechar a rodada até mesmo na liderança, que hoje é ocupada pelo XV de Jaú, que tem nove pontos.

Na Série A4, os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, sendo que os dois finalistas sobem para a Série A3 do próximo ano. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão.

Vitor Hugo foi anunciado pelo Leão da 13 nesta sexta-feira – Foto: União Barbarense / Divulgação

Reforço

Nesta sexta-feira (9), o União anunciou a contratação do meia Vitor Hugo, de 30 anos. O atleta já teve passagens por Guarani, Botafogo-SP, Rio Branco e Bragantino.