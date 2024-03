De volta ao basquete profissional, Babi celebra melhores números da carreira: ‘experiência tem contado muito’

Armadora americanense tem sido o grande destaque do Unimed Campinas no início desta temporada da LBF, com direito a triplo duplo

Quando um atleta retorna da aposentadoria, a expectativa é de saciar o gostinho de “quero mais”, mas sem grande destaque e protagonismo. No entanto, esse não é o caso da americanense Babi Honório, que voltou ao basquete profissional neste ano e tem sido peça fundamental no time da Unimed Campinas no início da LBF (Liga de Basquete Feminino). A armadora de 38 anos, inclusive, tem tido os melhores números da carreira até aqui.

Babi em ação no seu retorno ao basquete profissional – Foto: Giuliano Abrahão/Unimed Campinas

Em sete jogos disputados, Babi soma médias de 10.1 pontos, 9.5 rebotes e 7.8 assistências por jogo, disputando cerca de 32 minutos por partida. Nos três atributos, os números são os melhores de sua carreira, que chega neste ano à 11ª temporada de LBF, competição na qual a americanense é pentacampeã.

A armadora se despediu das quadras no fim de 2021, passando a dar aulas em um colégio do município, em parceria com o ex-jogador Bruno Fiorotto, onde permanece até hoje. No ano passado, Babi recebeu o convite para disputar o campeonato regional da ARB (Associação Regional de Basquete) por Americana. Foi aí que começou o desejo de retornar.

“No primeiro jogo me deu uma vontade muito grande de voltar e eu pensei ‘será?’. Aí surgiu a oportunidade de voltar para Campinas e eu tive a meta de treinar e me preparar para jogar mais uma LBF. Por isso eu voltei”, explicou a atleta.

Referência em um time jovem

Neste ano, a Unimed Campinas possui uma equipe jovem, com média de idade de 25,9 anos, incluindo a armadora Malta, de 19, e a ala Carolzinha, de 18, que estão disputando a primeira LBF da carreira. De acordo com Babi, a mescla de juventude com experiência faz com que ela precise chamar a responsabilidade dentro de quadra.

“A experiência ajuda, por estarmos com um time bastante novo, tem meninas que estão jogando a primeira LBF e ainda demanda tempo para ganharem confiança. Assim acaba sobrando mais oportunidades para mim, ou eu crio mais oportunidades, por isso os números têm sido mais favoráveis”, disse ao LIBERAL.

‘Experiência tem contado muito’

O time possui quatro vitórias em sete jogos na competição, dentro da zona de classificação aos playoffs. Nesta temporada, inclusive, Babi anotou seu segundo triplo duplo da carreira. Na vitória diante da Sodiê Mesquita, no dia 15 deste mês, a armadora terminou o jogo com 11 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Ela diz que os bons números tem rendido até brincadeira entre amigas.

Após triplo duplo, Babi recebeu o prêmio de melhor jogadora em quadra – Foto: Giuliano Abrahão/Unimed Campinas

“Tenho uma amiga que diz que fiz mais pontos nessa LBF do que em toda a carreira (brincou), porque não é uma característica minha pontuar. Acho que a experiência tem contado muito e esse misto de ter jogadoras tão novas fez com que eu me adaptasse à necessidade do momento. Tenho conseguido fazer isso nos primeiros jogos e espero seguir assim, evoluindo, para poder ajudar a minha equipe”, finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.