Com promoção, Rio Branco inicia venda de ingressos para estreia na Copa Paulista

Tigre enfrenta o Primavera, neste sábado, no Décio Vitta; arquibancada custa R$ 15 até quinta-feira

O Rio Branco iniciou no fim da tarde desta segunda-feira (10) a venda de ingressos para a estreia da equipe na Copa Paulista, neste sábado (15), às 15h, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Até quinta-feira (13), as entradas para a arquibancada terão preço promocional de 15 reais. Essa é a primeira vez que o time irá disputar o torneio desde 2017.

Os ingressos seguem com os mesmos valores adotados durante o Campeonato Paulista Série A4. O setor de cadeiras cativas, cobertas, custa R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto as arquibancadas têm o valor de R$ 30 inteira e R$ 15 meia, sendo que até quinta todos pagam meia entrada.

Rio Branco inicia venda de ingressos para retorno à Copa Paulista após sete anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

De acordo com o clube, PCD (Pessoas com Deficiência), autistas e crianças de até 12 anos não pagam. Sócios da Sede Náutica, estudantes, idosos acima de 60 anos, acompanhantes de PCD e autistas pagam meia. Os ingressos estão disponíveis em sete pontos de venda e pela internet.

Confira os pontos de venda

Estádio Décio Vitta: Avenida Carmine Feola, 1073, Jardim São Domingos;

Sede Náutica Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 1965, Chácara Letônia;

⁠Supermercado Paraná: Avenida. Abdo Najar, 1256, Cidade Jardim I;

⁠Colégio Ilimit: Rua Benjamin Constant, 267, Centro;

⁠Bar do Bob: Rua das Acácias, 260, Jardim São Paulo;

Loja Z Sport: Rua Heitor Penteado, 154, Centro;

Mercearia do Queiroz: Rua Florindo Cibin, 109, Vila Medon.

Rio Branco e Primavera estão no Grupo 4 da Copa Paulista, ao lado de Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento. Avançam para as oitavas de final os três melhores colocados de cada chave, assim como o melhor quarto colocado.

Os dois finalistas garantem vaga em competições nacionais, sendo que o campeão escolhe entre a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D, enquanto o vice fica com a opção que sobrar.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.