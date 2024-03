Com projeto de basquete, Praça de Esportes do Nova Americana será entregue nesta segunda

Parceria com o ex-jogador do NBB Bruno Fiorotto prevê aulas gratuitas da modalidade no local, que passou por revitalização

A revitalização da Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana, em Americana, será entregue nesta segunda-feira (25). O espaço recebeu melhorias em toda a sua estrutura e passará a receber um projeto de basquete em parceria com a academia One Basketball, que prevê aulas gratuitas da modalidade.

De acordo com o município, a obra custou cerca de R$ 150 mil, com recursos próprios da Secretaria de Esportes. As obras contaram com pintura geral, reforma da quadra poliesportiva, troca dos alambrados, implantação de academia ao ar livre e construção de uma quadra de areia.

Praça de Esportes do Nova Americana receberá projeto de basquete – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Estruturalmente o local também recebeu melhorias. Os banheiros passaram por reforma e houve a instalação de iluminação de LED. O projeto de basquete ainda não tem data de início definida, mas contará com aulas duas vezes por semana. A expectativa é atender meninos e meninas.

Um dos idealizadores da One Basketball é o ex-jogador americanense Bruno Fiorotto, que durante duas décadas jogou por diversos times do NBB (Novo Basquete Brasil) e por equipes europeias. De acordo com ele, o intuito do projeto é desenvolver os alunos para além da bola laranja.

Impacto social

“Além das atividades esportivas, o projeto se concentrará em promover valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito e responsabilidade. Para isso, serão integrados aspectos educacionais ao programa, buscando fortalecer o vínculo entre o esporte e o desenvolvimento acadêmico dos participantes”, disse ao LIBERAL.

“A longo prazo, espero que o projeto deixe um legado positivo na vida dos jovens, proporcionando-lhes experiências valiosas e habilidades que poderão ser aplicadas em diversas áreas de suas vidas”, completou Fiorotto, que foi convidado pela prefeitura para a parceria.

Informações sobre a faixa etária atendida e inscrições serão divulgadas em breve pela prefeitura. A princípio, haverá uma seletiva entre os interessados, que deverão estar matriculados em escolas locais.

