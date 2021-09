Com dois gols de Celeri, Rio Branco bate o Independente de Limeira

Vitória garantiu a classificação antecipada do Tigre para as oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão

Celeri marcou os dois gols que garantiram a classificação do Tigre - Foto: Israel Oliveira - Rio Branco

Faltando ainda duas rodadas para o fim da primeira fase, o Rio Branco conquistou na manhã deste domingo (19), sua classificação antecipada para as oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, após vencer o Independente de Limeira com dois gols anotados por João Celeri, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Com 17 pontos, o Tigre segue líder na sua chave e agora se prepara para o jogo contra a equipe de São Carlos.

Precisando apenas de uma vitória para se classificar, o Rio Branco entrou em campo pressionando o adversário desde o início do jogo, mas só no final do primeiro tempo, é que consegui anotar o primeiro gol, quando, aos 47 minutos, Rodney sofreu um pênalti e Celeri converteu o seu primeiro tento na partida.

Já com vantagem no placar, o treinador do Tigre, Bira Arruda, fez mudanças na equipe e colocou Cristiano, Yago, Rodrigo, Souza e Crepaldi, esse último essencial no segundo e último gol da partida. No momento em que o Independente ia para o tudo ou nada, Crepaldi roubou a bola de Pedrinho e armou o contra-ataque que caiu passou por Nicola, Rodrigo Pelé e caiu por fim nos pés de Celeri, que marcou seu segundo gol na partida.

Com esse placar o Rio Branco chega ao seu sétimo jogo em casa sem derrota. Foram cinco vitórias e dois empates. O time deve se reapresentar na segunda-feira, às 15 horas, quando dá início a preparação para o jogo contra o São Carlos.