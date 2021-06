Classificação de Bardi para as Olimpíadas deve ser confirmada nesta quarta

A CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) deve confirmar nesta quarta-feira (30) a classificação do americanense Felipe Bardi para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A lista de convocados será divulgada pela entidade às 13 horas.

Até a última atualização dos rankings classificatórios, Bardi estava qualificado para três provas: 100, 200 e 4×100 metros rasos.

Atleta de 22 anos representa a equipe Sesi São Paulo nas competições – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prazo para os atletas somarem pontos no ranking ou buscarem os índices termina nesta terça. Só um milagre, então, tiraria o americanense das Olimpíadas. A confirmação de sua vaga é, praticamente, só uma questão de tempo.

No Japão, a disputa do atletismo começa no dia 29 de julho. Essa seria a primeira participação de Bardi em uma edição dos Jogos.

O velocista de 22 anos, que representa a equipe Sesi São Paulo, é o atual campeão sul-americano dos 100 e 200 m rasos. Também foi o atleta com melhor marca da América do Sul nos 100 m em 2020. Atualmente, ele está concentrado com a seleção brasileira em Portugal, que serve como “escala” para Tóquio.