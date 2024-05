Após rescindir com o Rio Branco, Raphael Lopes é anunciado pela Caldense

Atacante autor de gols na final contra a Francana se junta ao meia David Lazari no time mineiro; Tigre tem novos jogadores

O atacante Raphael Lopes, que havia rescindido seu contrato de empréstimo com o Rio Branco nesta semana, foi anunciado como reforço da Caldense, de Poços de Caldas (MG). Autor dos dois gols do jogo do título do Campeonato Paulista Série A4, contra a Francana, ele se junta ao meia David Lazari na equipe mineira.

Apesar de o contrato de empréstimo ter sido encerrado, o Tigre tinha a expectativa de contratá-lo de volta em um acordo definitivo. Na terça-feira (21), o gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, havia dito ao LIBERAL que as negociações estavam em andamento.

Raphael Lopes em ação pelo Rio Branco durante final contra a Francana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com a camisa do alvinegro americanense, Raphael Lopes entrou em campo seis vezes, anotando três gols e uma assistência. Ele foi contratado para a disputa da fase mata-mata após boa participação no Campeonato Mineiro, pelo Ipatinga.

Agora, ele irá se juntar ao meio-campista David Lazari, outro destaque do Tigre na campanha do título, que também deixou o clube para ir à Caldense. A equipe disputa o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, equivalente à segunda divisão, e ainda não venceu após quatro jogos.

Copa Paulista

O Rio Branco segue sua preparação para a Copa Paulista, que começa no próximo dia 15. Nesta primeira semana de treinamentos, o time foi comandado pelo coordenador técnico Leandro Mehlich, enquanto o treinador Raphael Pereira realizava cursos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No entanto, há uma possibilidade de Mehlich assumir o posto de forma definitiva.

A equipe conta atualmente com jogadores que já estavam no elenco da Série A4, jovens da base e atletas que chegaram para integrar o grupo na sequência da temporada. Entre as novidades estão os zagueiros Edílson Júnior, de 22 anos, ex-Barretos; e João Duarte, 23 anos, ex-Penapolense. Também chegou o meio-campista Roberto Henrique, ex-Batalhão-TO.

Elenco do Rio Branco

Renovados: Sandro, Luan Labiuc, Júlio Ferraz, Gustavo Oliveira, Kayllan, Flávio, Grigor, Gui Marques, Vagninho, Luan Carioca, Vitinho e Felipe Muranga.

Chegando: Edílson Júnior, João Duarte e Roberto Henrique.

Até a estreia diante do Primavera, no dia 15, às 15h, no Décio Vitta, o Tigre irá contratar novos jogadores. Além dos atletas citados pela reportagem, outros nomes estão realizando testes nesta intertemporada.