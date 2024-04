União Barbarense visita a Francana e precisa vencer para avançar à semifinal

O União Barbarense precisará vencer o melhor time do Campeonato Paulista Série A4 para seguir na competição. Neste domingo (14), às 10h30, o Leão da 13 vai ao Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, o Lanchão, em Franca, para enfrentar a Francana, pelo jogo de volta da fase quartas de final. Para se classificar à semifinal, só a vitória interessa para o time de Santa Bárbara d’Oeste.

No jogo de ida, disputado no último sábado (6), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, as equipes empataram em 0 a 0.

União Barbarense precisa da vitória para seguir na Série A4 – Foto: Bruno Zancan/UABFC

Por conta disso, a Francana avança de fase em caso de novo empate, já que possui melhor campanha em relação ao União. Inclusive, a equipe de Franca tem o melhor retrospecto de todo o campeonato, sendo líder durante a primeira fase.

Estreante no jogo da ida, o goleiro Airon foi destaque e peça fundamental para manter o placar zerado em Santa Bárbara. Ele deve seguir na equipe titular, assim como o meio-campista Khawhan, que retornou após longo tempo lesionado.

Na partida deste domingo, o Leão da 13 terá de superar uma dificuldade da temporada: jogar fora de casa.

Na primeira fase, foram sete jogos longe de Santa Bárbara, com ruma vitória, três empates e três derrotas, o que resulta num aproveitamento de 28,5% dos pontos disputados. Inclusive, uma das derrotas foi para a própria Francana, na terceira rodada, por 1 a 0, resultado que eliminaria o União na situação atual.

A Francana, por outro lado, é a melhor mandante da Série A4, com aproveitamento de 91,6%. Invicta, a equipe tem retrospecto de sete vitórias e um empate jogando no Lanchão. Dos 31 pontos que tem, somando a fase mata-mata, 22 foram conquistados dentro de seus domínios.

De olho na semifinal

Desde que começou a disputar a quarta divisão paulista, em 2019, o União Barbarense nunca avançou para a semifinal. Em 2019 e 2020, a equipe foi eliminada antes do mata-mata, enquanto em 2023 caiu nas quartas de final para o Grêmio São-Carlense.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso