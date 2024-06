A menos de uma semana da Copa Paulista, Mehlich celebra permanência de volantes no Rio Branco

O técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich, celebrou a permanência dos volantes Grigor e Kayllan para a disputa da Copa Paulista, que começa em menos de uma semana. A dupla, que se destacou na campanha do título da Série A4 do Campeonato Paulista, deverá ser titular no primeiro jogo da competição, no sábado (15), às 15h, contra o Primavera, em Americana.

Grigor entrou em campo 18 vezes no estadual e foi eleito pela FPF (Federação Paulista de Futebol) o melhor volante da competição, enquanto Kayllan disputou 16 partidas, com uma assistência cada. Outro nome da posição que renovou para a Copa Paulista é Flávio, que jogou nove vezes na A4.

Leandro Mehlich celebra permanência de volantes para a Copa Paulista – Foto: Lucas Ardito/Liberal

“Quem dá o tom do jogo sempre são os jogadores do meio-campo. Na minha cabeça são os caras que mais pensam, que mais pegam na bola e controlam o jogo. Os meio-campistas têm de ser os caras mais cerebrais da equipe”, disse Mehlich.

Para além dos volantes, o treinador destacou a presença de mais jogadores de meio-campo que renovaram, como Felipe Muranga e Gui Marques, que disputaram 17 e 19 jogos na Série A4, respectivamente. A dupla costuma atuar mais próxima dos atacantes.

“A gente tem não só o Kayllan e o Grigor, mas também o Felipe Muranga e Gui Marques que já eram da equipe, então eles sabem o que têm de fazer. O Roberto e o Raynan, que são os outros dois meias, ainda estão em adaptação, mas se comportaram bem”, completou.

Roberto Henrique e Raynan, citados por Leandro Mehlich, chegaram para compor o elenco na Copa Paulista. Roberto iniciou 2024 jogando pelo Batalhão-TO, enquanto Raynan já passou por Ipatinga-MG e XV de Jaú, sendo eliminado justamente pelo Rio Branco no Campeonato Paulista deste ano.

Conforme o próprio treinador já havia afirmado, o elenco do Tigre deverá ser enxuto na sequência da temporada, tendo cerca de 22 jogadores. A relação inclui remanescentes da campanha do título, jogadores vindos da base e novos contratados (confira abaixo).

Disputa pela meta

No gol, a disputa é entre Sandro e Luan Labiuc. Durante o jogo-treino desta sexta-feira (7), contra o XV de Piracicaba, que terminou com vitória americanense por 1 a 0, Sandro iniciou a atividade e Luan disputou a segunda etapa, com direito a pênalti defendido. Para as rodadas iniciais da Copa Paulista, Mehlich pode intercalar entre os dois.

Kayllan marcou o gol da vitória do Rio Branco no jogo-treino diante do XV – Foto: Lucas Ardito/Liberal

“Infelizmente para o Sandro, ou felizmente para nós, ele nem pegou na bola. Não deram nenhuma finalização no gol, então pouco se viu do Sandro. Já no segundo tempo o Luan foi muito mais exigido e, quando foi, se mostrou bem, além de ter garantido o resultado na defesa de pênalti”, analisou.

Confira o elenco do Rio Branco para a Copa Paulista, segundo apuração do LIBERAL:

Goleiros : Sandro, Luan Labiuc (base) e Endrew;

: Sandro, Luan Labiuc (base) e Endrew; Laterais : Gustavo Oliveira, Murilo Natanael (base), Vinícius Oliveira e Daniel Santos;

: Gustavo Oliveira, Murilo Natanael (base), Vinícius Oliveira e Daniel Santos; Zagueiros : Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr, João Duarte e Fernando Dias;

: Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr, João Duarte e Fernando Dias; Meio-campistas : Kayllan, Grigor, Flávio, Gui Marques, Roberto Henrique e Raynan;

: Kayllan, Grigor, Flávio, Gui Marques, Roberto Henrique e Raynan; Atacantes: Vitinho, Vagninho, Luan Carioca, Felipe Muranga e Nelson Borges (base).

