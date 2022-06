Veja fotos da terceira noite da Festa do Peão de Americana

Primeiro Domingo da Família São Vicente animou o público no Parque de Eventos do CCA; confira as imagens

A 34ª Festa do Peão de Americana, realizada no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), teve no domingo sua terceira noite de eventos. Além das montarias e diversas atrações, os shows do Domingo da Família São Vicente agitaram o público. Veja a galeria de fotos.