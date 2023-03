Tranquilidade para fazer a declaração do imposto pela primeira vez

O IR (Imposto de Renda) pode parecer assustador para os declarantes de primeira viagem, seja pela seriedade do processo, que demanda documentações e a atenção dos contribuintes, ou pelo medo de algum erro levá-los a tão temida malha fina. Apesar de moroso, o processo deve ser encarado com calma e tranquilidade, afinal, não é tão amedrontador e perigoso quanto parece.

Para a social media Bruna Dalago de Andrade, de 27 anos, que precisou fazer sua primeira declaração de imposto de renda no último ano e que agora inicia a preparação para mais uma, a sensação é de preocupação e receio de errar. “Nunca tinha me preocupado antes em saber mais sobre o processo, e por ser um assunto que envolve finanças, está longe de ser meu forte”, disse.

Na época da primeira declaração, Bruna acabou optando por fazer todo o processo sozinha, já que tinha carteira assinada e não possuía outros rendimentos. Segundo ela, o processo foi mais simples do que imaginava. Foi necessário apenas ter atenção e conferir se as informações estavam corretas.

Para este ano, ela pretende começar a se organizar melhor de acordo com o novo cenário de vida. “Quero fazer com um pouco mais de calma e não deixar para a última hora”, disse.

Mesmo partindo já para sua segunda declaração, Bruna ainda carrega consigo algumas dúvidas de como declarar outros rendimentos, como freelas, e anexar documentos que comprovam gastos com saúde.

O auxílio de alguém da área e experiente veio como um alívio para o analista de desenvolvimento de software Luís Filipe Nascimento, de 23 anos, que conta com a ajuda de um tio que é contador. Para ele, a segurança de tê-lo fez com que não tivesse nenhuma dúvida a respeito do processo, mas o ‘peso’ que a declaração carrega ainda está presente.

“A sensação de declarar o imposto de renda pela primeira vez é um pouco de receio porque tem um certo ‘mistério’ de como fazer e meio que marca que a gente está entrando na vida adulta. Então é algo que só via meus pais fazendo e agora sou eu, então é uma nova fase na vida”, disse.

“O imposto de renda tem várias regras, mas ele não é um bicho de sete cabeças”, explicou o contador Milton Rodrigues dos Santos Júnior, proprietário da Organização Contábil Centenário LTDA.

DESMISTIFICANDO O IR

A fim de auxiliar na hora da declaração, separamos dicas e orientações para os declarantes que enfrentam o processo pela primeira vez: declarar sozinho o IR não é nenhum bicho de sete cabeça, dizem os especialistas da área contábil.

O QUE É O IR E POR QUE DECLARAR

O imposto de renda é um tributo federal compulsório, ou seja, obrigatório, sobre a renda anual de cada brasileiro. O objetivo do IR, que é uma declaração de ajustes, é que a Receita Federal possa conferir seus rendimentos e gastos e analisar se realmente reteve o imposto correto. “É a oportunidade que nós temos de informar os gastos e despesas que são dedutíveis para eventualmente saber se o que o governo recolheu está correto ou não, e aí faz o reajuste para restituição”, explicou o contador Hamilton Ubirajara Meneghel, proprietário da H. Meneghel Organização Contábil.

DESPESAS DEDUTÍVEIS

As despesas dedutíveis são gastos que a Receita Federal considera possíveis de serem recuperados do valor do imposto retido ou passível de desconto na hora da cobrança, como gastos com saúde, educação e dependentes. Apresentando essas despesas é possível que elas sejam restituídas ao contribuinte. “E se o meu imposto for maior do que eu já tiver retido, eu pago o complemento. Se empatar, finaliza”, disse Hamilton.

CONTRIBUINTE DE PRIMEIRA VIAGEM

“A primeira regra é não se assustar com o imposto de renda”, disse o contador Milton dos Santos Júnior. É importante que o contribuinte fique atento ao prazo e não deixe para a última hora, já que é necessário o resgate de todos os documentos referentes ao último ano.

SITE DO GOVERNO

Outra dica de Milton, que facilitará na hora do preenchimento do imposto de renda é o contribuinte já ter cadastro no gov.br, site que reúne serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Por lá o declarante terá acesso à diversas informações, como informe de rendimento e saldos bancários. “Então você pode acessar ali e já ter um pré-contato com tudo que está dentro do próprio site da receita, facilitando e muito a busca das informações”, disse.

DECLARAÇÃO PRÓPRIA

Milton explica que a declaração é tranquila de ser feita pelo próprio contribuinte, ainda mais que, por ser a primeira, é provável que seja a declaração simples. De acordo com ele, o sistema é autoexplicativo e segue de campo a campo, começando pelas informações pessoais, depois rendimentos tributáveis e assim por diante. “Se houver erro, ele [o sistema] impede a entrega, e se tiver alguma coisa que esteja vendo que possa estar em desconformidade, ele dá um aviso, então você pode corrigir”, explicou Milton.

PROFISSIONAL

Para Hamilton Meneghel, a melhor escolha para o contribuinte que fará o imposto de renda pela primeira vez é procurar a ajuda de um profissional qualificado. Outra dica do contador – que pode auxiliar na declaração de 2024 – é que a organização aconteça durante todo o ano. “O ideal é que você se organize, monte uma pasta, vai guardando todas as informações, como recibos de dentista, aluguel, renda, prêmio e processos ganhos”, disse. Ele ainda frisa que toda e qualquer renda deve constar na declaração.

SITE DA RECEITA

A dica dos contadores é que os contribuintes que tiverem dúvidas durante o processo da declaração contem com ajuda direta da Receita Federal, seja no chat do site do órgão, o “Pergunta pro Leo”, ou com o “Perguntão Receita Federal”, um manual anual lançado com diversas perguntas e respostas.

Malha fina não é tudo isso

A malha fina costuma ser um dos receios dos contribuintes, mas não precisa ser. “O objetivo da receita não é ficar punindo todo trabalhador, toda pessoa, ela quer receber o imposto dela. Você estando bem assessorado você vai fazer isso sem dor de cabeça”, comentou o contador Hamilton Meneghel.

A malha fina nada mais é do que uma revisão um pouco mais detalhada da Receita Federal quando uma divergência é encontrada na declaração. De acordo com Milton dos Santos Júnior, o órgão notifica o contribuinte apontando essa divergência dando a oportunidade de explicar aquele dado ou de fazer uma declaração retificadora informando os dados corretos.

“Isso vai fazer com que você saia da malha. Se não proceder assim, a Receita, depois de um determinado tempo, vai fazer uma notificação e aí os dados que estiverem errados, os valores apurados de imposto devido ou a restituir, vão ser passíveis de multa. Então ficou na malha? Verifique as pendências e refaça sua declaração, que é para resolver o problema”, explicou o contador.