Evite erros na declaração dos aluguéis recebidos ou pagos

Sem mudanças neste ano, tanto locadores, proprietários dos imóveis, quanto locatários, inquilinos, devem incluir informações sobre aluguel na declaração do Imposto de Renda. Erros, falta de detalhes e omissões são os principais motivos que levam os proprietários de imóveis alugados às penalizações, com multas e juros, alerta o sócio-diretor do escritório Americana Contábil, Ansley Vieira.

Ele explica que o cruzamento de informações feito pela Receita Federal não envolve apenas locador e locatário, considerando dados bancários, mas também a imobiliária. “Ela declara através do DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) os valores pagos e recebidos e por quem”, explica.

Segundo o contabilista, a declaração pré-preenchida é o melhor caminho para o contribuinte evitar erros, já que todas as informações que a Receita já tiver serão disponibilizadas automaticamente. Porém, é fundamental conferir e acrescentar o que for necessário para manter a transparência.

Valores recebidos através do aluguel de imóveis compõem os rendimentos tributáveis dos contribuintes, assim como salário, pensão, remuneração por trabalho, retorno de investimentos ou bônus. Quem é proprietário de um imóvel alugado e recebeu mais do que R$ 28.559,70 no ano passado, somando todas as receitas tributáveis, precisa fazer a declaração.

Além disso, o contribuinte precisa se atentar à necessidade de pagamento mensal do Carnê-Leão. “Os rendimentos recebidos de pessoa física deverão ser informados mensalmente no Carnê-Leão, já os recebidos de pessoa jurídica apenas serão informados na entrega da Declaração de Ajuste Anual”, explicam Ricardo Paiuta, sócio proprietário do Escritório Universal e o colaborador e contador Felipe B. F. Silva.

O recolhimento mensal do Carnê-Leão é obrigatório para locadores e sublocadores de imóveis cuja soma de renda for superior a R$1.903,98. A base de cálculo do imposto de renda corresponde à soma dos rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão no período em que forem efetivamente recebidos pelo locador.

Ansley recomenda cuidado ao conferir as deduções. “Os valores pagos à imobiliária são dedutíveis do rendimento. Se os custos de IPTU e taxa de condomínio forem suportados pelo locador, ele pode fazer o abatimento no campo de deduções. Então, se ele cobra R$ 3 mil de aluguel, mas já está incluso o IPTU e a taxa de condomínio, somando R$ 1 mil reais, a base de cálculo será R$ 2 mil. Mas caso os encargos do imóvel alugado forem pagos pelo locatário, não há dedução”, explica.

Outra situação que pode render problemas com a Receita é quando o locador destina parte da renda com aluguéis aos filhos, em suas declarações, sem cláusula de usufrutos na matrícula do imóvel, alerta Ansley.

LOCATÁRIO. O valor total pago em aluguel no ano anterior deve ser informado, desde que o cidadão esteja dentro dos fatores de obrigatoriedade da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.

Os aluguéis pagos não permitem nenhum tipo de dedução no Imposto de Renda a pagar, não aumentam nem reduzem o imposto, são apenas informações obrigatórias, esclarece Humberto Alves de Castro Junior, gerente do Escritório de Assessoria Contábil Líder. A exigência contribui para o cruzamento de dados com outras declarações, feito pela Receita Federal.

“No caso de profissionais liberais ou autônomos, estes podem sim lançar o aluguel pago de um imóvel utilizado para o exercício da sua atividade como despesa dedutível. Quando o profissional trabalha em casa, pode lançar a quinta parte do valor pago como dedutível”, completa.

COMO DECLARAR

LOCADOR

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica devem ser informados na aba “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Rendimentos auferidos de locação a pessoa física devem ser preenchidos na aba “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física ou do Exterior”, selecionando a opção “Outras Informações”, com a facilidade de importar os dados diretamente do Carnê-Leão quando já preenchidos.

Os rendimentos recebidos devem ser informados pelo seu valor líquido, descontadas as despesas permitidas pela legislação. No caso do locador que colocar o imóvel na imobiliária, deve ser informado na aba “Pagamentos Efetuados” com o código 71 “Administrador de Imóveis” os valores pagos referente a taxas e outros encargos.

O locatário que subloca o imóvel, na mesma ficha de “Pagamentos Efetuados”, vai selecionar o código 70 “Aluguéis de imóveis” e informar a soma do valor pago durante todo o ano.

Valores pagos pelos inquilinos referentes a gastos com reparos ou manutenções e que possam ser compensados no valor do aluguel, mediante cláusula no contrato de locação, serão considerados na soma dos rendimentos tributáveis.

No caso de imóveis com mais de um proprietário em que eles não tenham uma relação de comunhão parcial de bens, a declaração deve ser entregue de forma separada, e cada um dos declarantes informa a parcela que lhe cabe neste rendimento.

LOCATÁRIO

Informar os valores pagos de aluguel na ficha “Pagamentos Efetuados”, selecionando o código 70 “Aluguéis de imóveis”. É preciso mencionar o ou razão social do locador e CPF ou CNPJ, conforme o caso.

No caso do inquilino que tenha gastos com reparos ou manutenções do imóvel e possa compensar com o valor do aluguel devido, estas despesas vão ser consideradas e somadas como pagamento de aluguel.

No caso em que o imóvel residencial seja também utilizado para exercício da atividade profissional, poderão ser deduzidas a quinta parte das despesas com aluguel, energia, água, taxas, impostos, telefone e condomínio.

Para profissionais autônomos que se utilizam de um mesmo espaço comercial, as Receitas auferidas serão tributadas separadamente, podendo-se fazer um rateio proporcional das despesas comuns, desde que registradas em Livro Caixa e possam ser comprovadas.

FONTE: Ricardo Paiuta e Felipe B. F. Silva, do Escritório Universal