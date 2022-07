Atrações incluem Demônios da Garoa e a dupla sertaneja Lourenço e Lourival

A Festa do Padroeiro Bom Jesus é conhecida pela programação musical especial, trazendo nomes de peso. Na sua 12ª edição, os destaques são Demônios da Garoa, Lourenço e Lourival, Los Castillos, Grupo Violado e Samba d’Aninha. No total, serão 12 shows ao longo de nove dias de evento.

O padre Marcelo Fagundes destaca que a Festa do Padroeiro acaba sendo também um evento cultural. “É importante pois é uma festa aberta ao público, não cobra ingresso, então é uma grande oportunidade de participar de um bom show. Sabemos que o custo de um ingresso é bem caro, mas, graças ao apoio dos patrocinadores, conseguimos pensar nessa programação diferenciada”, afirma o líder religioso.

Ao longo das 11 edições anteriores, a paróquia já trouxe nomes como Moacyr Franco, Tony Angeli, Luiz Ayrão, Jerry Adriani, Perla e Wanderley Cardoso. Para conseguir agenda com esses grandes nomes da Jovem Guarda da música brasileira, a programação musical é prioridade no planejamento. As atrações deste ano estavam definidas desde dezembro do ano passado.

Uma das novidades da 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus será o palco, que vai mudar de lugar. Antes ocupando um espaço mais elevado na rua, agora será transferido para as esquinas entre as ruas Frederico Polo e Dom Barreto. O objetivo é tentar melhorar a circulação na festa.

“Vamos ver como ficará a logística este ano desta maneira. É um teste, pode ser que não dê certo, e tem a possibilidade de retornar ao lugar anterior se não funcionar bem”, explica o padre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

PROGRAMAÇÃO. A festa começa sexta-feira, dia 1° de julho, com Eder de Lucca e Banda, que traz um repertório que passa pela MPB, pop, sertanejo, samba e moda de viola.

No dia seguinte, a quermesse começa com a Banda 4 Regra 3, dos irmãos Lahr. Formado por sete músicos, o grupo tem bateria, teclado, contrabaixo, guitarra, cavaquinho, violão e três vocais. Há 30 anos no mercado de bailes e eventos, a banda apresenta um repertório eclético que promete atender todos os gostos.

A banda Demônios da Garoa se apresenta no sábado, 2 de julho – Foto: Divulgação

A segunda atração da noite será Demônios da Garoa, a banda de samba mais antiga da América Latina, com 79 anos de atuação. A atual formação traz Sérgio Rosa (afoxê, vocais), Ricardinho Rosa (pandeiro, vocais), Dedé Paraízo (violão 7 cordas, vocais) e Everson Pessoa (violão 6 cordas, violão tenor, vocais). Presente em várias edições, o grupo já é tradicional na Festa do Padroeiro Bom Jesus.

A atração do dia 8 de julho é o grupo Latino-Americano Los Castillos. Americana foi incluída em sua turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira. Esta é a terceira geração de músicos da família Castillo, do Paraguai.

Americana foi incluída na turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira do grupo Latino-Americano Los Castillos – Foto: Divulgação

No dia 9 de julho, a primeira atração é Telma Linsk, cantora com um repertório que passa pelos gêneros rock, axé, sertanejo, country e samba. Nesse mesmo dia, o Grupo Violado traz seu show com clássicos da música caipira em ritmos como cururu, cateretê, toada, rasqueado, guarânia e pagode de viola.

A animação em 15 de julho fica por conta de Jack e William, que têm repertório autoral sertanejo, mas também passam por clássicos do gênero e da viola caipira. No dia seguinte, a banda AR40 abre a noite com canções de pop rock e flashback dos anos 1970, 1980 e 1990. Na sequência, o grupo musical Samba d’Aninha, de Piracicaba, sobe ao palco com o melhor de seu repertório de samba raiz na voz da instrumentista Aninha Barros.

“O Samba d’Aninha era uma atração intermediária em anos anteriores da festa, mas tem atraído tanto público que agora é o principal da noite”, destaca o padre Marcelo.

Aninha Barros garante a animação do evento no dia 16 de julho – Foto: Divulgação

No último final de semana da Festa do Padroeiro Bom Jesus, a banda Alto Astral traz sucessos que marcaram época e hits da MPB em uma roupagem de samba no dia 22 de julho. Em 23 de julho, a cantora Lorayne Ribeiro passeia entre o sertanejo raiz e universitário, country, pop rock e sucessos do momento. Nesse mesmo dia, haverá o encerramento da festa com a dupla sertaneja Lourenço e Lourival, originais de Ribeirão Preto e que conquistaram o País com sua tradição caipira desde a década de 1950.

A dupla sertaneja Lourenço e Lourival faz o encerramento da Festa do Bom Jesus, no dia 23 de julho – Foto: Divulgação

Eles trarão sucessos como “Velha Porteira”, “Franguinho na Panela” e “Meu Reino Encantado”. Esta é a primeira vez que a dupla vem à Festa do Padroeiro Bom Jesus.

O padre Marcelo explica que o evento busca mesclar nomes já consolidados no cenário musical com artistas locais. “A programação tem cantores e bandas da nossa região, que merecem todo o nosso reconhecimento”, completa o pároco.

Programação