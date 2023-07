Festa do Bom Jesus terá muita música e repertório eclético

Morador de Americana, o cantor Rodrigo José já se apresentou no Domingão do Faustão, Encontro com Fátima Bernardes e Altas Horas - Foto: Azael Build

As atrações musicais da Festa de Bom Jesus trazem grandes nomes e atrações regionais. A dupla Althair e Alexandre é um dos destaques da 13ª edição, assim como Lourenço e Lourival, o cantor Rodrigo José e o Samba D’Aninha. Todos os shows são gratuitos.

Abrindo o evento na sexta-feira, dia 7 de julho, o samba dá o tom do show do Grupo Alto Astral, que traz canções que marcaram época em arranjos repletos de animação.

Na noite seguinte, Lourenço e Lourival retornam à festa. Conhecidos como as “Vozes de Cristal”, os irmãos somam mais de 50 anos de carreira dedicada à música sertaneja raiz, levando o gênero para os quatro cantos do Brasil e até mesmo fora do País. Vão compor o repertório da dupla na Festa de Bom Jesus sucessos como “Velha Porteira”, “Franguinho na Panela” e “Meu Reino Encantado”.

Na semana seguinte, a festa volta no dia 14, uma sexta-feira, com a dupla Jack e Willian acompanhada por sua banda.

Formada na região, já tem 11 anos de estrada, três álbuns e sucessos como “Beijo de Café” e “Eu Bebo no Balcão”. O show sertanejo promete ir do raiz ao atual com um repertório eclético.

No sábado, dia 15 de julho, o cantor Rodrigo José apresenta ao lado de sua Big Band o repertório que o levou a programas como “Domingão do Faustão”, “Encontro com Fátima Bernardes” e “Altas Horas”. Morador de Americana, Rodrigo José une a sonoridade clássica dos anos 1960 e 1970 com o moderno. O resultado é um show repleto de clássicos populares da música brasileira e internacional em versões surpreendentes, além de produções autorais que fazem sucesso na internet.

No final de semana seguinte é a vez do Samba D’Aninha. A cantora, instrumentista e professora de música Aninha Barros apresenta um dos mais animados e aguardados shows da programação da festa, interpretando o melhor do samba. O show da cantora será no dia 21 de julho, também uma sexta-feira.

Na noite seguinte, 22, a dupla Althair e Alexandre sobe aos palcos da festa. Os irmãos formam uma das duplas mais tradicionais no sertanejo brasileiro, com uma parceria que vem desde 1990 e que rendeu sucessos como “Deus Me Livre”, “Laço Aberto” e “Tá Nervoso, Vai Pescar”. Em 2016, eles mudaram o nome da dupla, que anteriormente era Ataíde e Alexandre, em referência ao membro que integrou a dupla na década de 1980.

Além de cantar, Alexandre é um grande compositor, assinando músicas que fizeram sucesso nas vozes de artistas como Paula Fernandes, Zezé Di Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Xororó. No show, o público pode esperar um repertório romântico e que marcou época.

O quarto e último final de semana da Festa de Bom Jesus terá a banda AR-40, que apresenta na sexta-feira, dia 28 de julho, um repertório de pop rock e flashback, com o melhor das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Encerrando a programação no sábado, dia 29, a dupla sertaneja Marcos Paulo e Marcelo apresenta o projeto “Continuidade…” com a bênção de Milionário e José Rico.

Enquanto Marcos é filho de Milionário, Marcelo foi o escolhido por José Rico para dar continuidade ao legado da dupla.

Com 15 anos de carreira e quatro álbuns, Marcos Paulo e Marcelo misturam o sertanejo a outros gêneros, como bolero, guarânia, polca, romance, chamamé e rancheira. O repertório é dividido entre 11 músicas inéditas e 11 regravações de Milionário e José Rico.

A banda AR-40 vai apresentar um repertório de pop rock e flashback dos anos 1970, 1980 e 1990 – Foto: Amanda Ardito

A cantora, instrumentista e professora de música Aninha Barros apresenta um dos mais animados e aguardados shows – Foto: Divulgação

Conhecidos como as “Vozes de Cristal”, os irmãos Lourenço e Lourival somam mais de 50 anos de carreira dedicada à música sertaneja raiz – Foto: Divulgação

Marcos Paulo (filho de Milionário) e Marcelo (escolhido por José Rico) encerram a programação musical da festa – Foto: Divulgação

O Grupo Alto Astral abre a programação musical da festa no dia 7 de julho, com muito samba – Foto: Divulgação

Os irmãos Althair e Alexandre formam uma das duplas mais tradicionais no sertanejo brasileiro; sobem aos palcos da festa no dia 2 – Foto: Divulgação

FAMÍLIA. O padre Marcelo Fagundes contou que as atrações da festa são pensadas para agradar o público, que tem um perfil familiar, com presença de idosos a crianças. Um exemplo citado por ele foi a dupla Lourenço e Lourival, que retorna no primeiro final de semana da festa após estrear em 2022. De acordo com o padre, a dupla fez sucesso tanto entre os mais velhos, que acompanharam Lourenço e Lourival durante o lançamento das músicas, quanto entre os mais jovens, que ouviam as músicas em casa com pais e avós.

“A festa é diversa e procuramos trazer vários ritmos. Tem o sertanejo, mas também o samba, o pagode, procuramos mesclar na programação vários estilos”, contou Fagundes.