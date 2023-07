Arquitetura propõe elevar fiéis ao encontro com o divino

Pelas laterais da igreja outra característica marcante pode ser contemplada os vitrais - Foto: Gabriel Benencase Michel Saia Fotografia - Divulgação

Através da arquitetura moderna, a Paróquia Senhor Bom Jesus convida para momentos com Deus. A construção faz referência à passagem bíblica que conta sobre a transfiguração de Jesus Cristo, tanto em seu exterior como também no acesso à parte interna. Sede de uma comunidade que comemora 65 anos de fundação neste ano, a igreja vive constantes renovações, sem perder de vista sua história e essência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O principal acesso ao interior da igreja se dá por uma larga escada frontal. Ela é coberta por uma laje inclinada que se estende por toda a extensão da igreja, passa pelo campanário e termina na cruz vazada. O projeto é da consagrada arquiteta sacra Regina Céli Machado e representa a liturgia de 6 de agosto, Dia do Senhor Bom Jesus. Ela descreveu detalhes do projeto em artigos na Revista de Liturgia, alguns deles disponíveis on-line.

Alguns elementos da “igrejinha” foram preservados, como o antigo altar – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

“Nesta passagem, Jesus sobe ao monte para rezar, levando consigo três discípulos, e se transfigura diante deles. Transfigurar-se é revelar a sua natureza divina. A narrativa do evangelho diz que ‘seu rosto brilhou, suas vestes ficaram brancas e do lado de Jesus apareceram Moisés e Elias’. Jesus revela a sua glória, sua divindade”, explica o padre Marcelo Fagundes, americanense e líder da comunidade desde 2019.

“A construção arquitetônica segue a liturgia com a ideia de subir ao monte, com esta rampa, que nos conduz até a cruz: uma cruz vazada, bem ao alto, para nos mostrar o divino. Entrar na igreja é subir esses degraus, para que a gente também possa subir ao monte, buscar a nossa transfiguração, nossa experiência na presença de Deus”, acrescenta.

No interior da paróquia, um painel grande e vazado impede a visão para o altar, ao mesmo tempo em que convida o visitante a espiá-lo através do formato da cruz. Ao acessar o espaço pelas laterais, outra característica marcante pode ser contemplada: os vitrais da igreja.

“Estão sempre refletindo a luz de Deus. De um lado, representam o nascer do sol, e do outro, o pôr do sol. Então, a todo momento somos chamados a dar glórias. À noite, quando estamos aqui em oração, os vitrais se invertem e as pessoas podem ver, lá fora, na escuridão, a luz de Deus”, comenta o padre Marcelo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O projeto da nova igreja é da arquiteta sacra Regina Céli Machado e representa a liturgia de 6 de agosto, Dia do Senhor Bom Jesus – Foto: Pastoral da Comunicação_Paróquia do Senhor Bom Jesus – Divulgação

HISTÓRIA. A Paróquia Senhor Bom Jesus completa 65 anos em 13 de agosto, Dia de Santo Antônio. A capela pertencia à matriz de Santo Antônio, mas a comunidade passava por grande crescimento populacional quando seu decreto de criação foi publicado. O mesmo motivo, décadas depois, levaria o padre Isaías Baptistella (in memoriam) a sonhar com a construção de um novo templo, acompanhado pela comunidade.

O sonho começou a tomar forma em 2008, após a demolição da antiga “igrejinha”, como era carinhosamente chamada a primeira capela. A obra teve continuidade sob a liderança dos párocos Antonio Luís Fernandes e Ademir Zanarelli, chegando à inauguração oito anos depois. Alguns elementos da “igrejinha” foram preservados, como toda a Via Sacra, a Pia Batismal e o antigo altar.

A antiga capela, que foi demolida, pertencia à matriz de Santo Antônio – Foto: Divulgação

Visando angariar recursos para a construção, a comunidade repensou os modelos de festas realizados e deu início ao que hoje conhecem como Festa do Padroeiro Bom Jesus. O pároco Marcelo Fagundes ressalta que, embora a construção da igreja seja recente, a comunidade preserva e cultiva os valores de sua história, que estão baseados principalmente na união e na alegria. Notável nas festas, o espírito de unidade é motivação para a evangelização e assistência social, trabalhos contínuos dos fiéis.