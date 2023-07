Festa do Bom Jesus terá samba e dupla sertaneja neste fim de semana

Nesta sexta-feira, o palco fica por conta do Samba d’Aninha, enquanto no sábado será a vez da dupla Althair e Alexandre

A 13ª Festa de Bom Jesus retorna para seu penúltimo final de semana de evento com atrações dos gêneros musicais samba e sertanejo. Nesta sexta-feira (21), o palco fica por conta do Samba d’Aninha, enquanto no sábado será a vez da dupla Althair e Alexandre.

O grupo Samba d’Aninha, primeira atração deste final de semana, apresenta um repertório com samba raiz e também o contemporâneo, a partir das 19h30. “Em Americana temos um público efetivo que está sempre com a gente. Sempre somos recebidos com muito carinho, então o que eles podem esperar é a alegria de sempre”, disse a cantora Aninha Barros.

O grupo já marcou presença por diversas edições da Festa de Bom Jesus.

“O Samba d’Aninha sempre está comparecendo com muita felicidade. Na verdade, a gente adora. É uma festa que reúne família, amigos. Então, a gente fica muito feliz com essa consideração e por estar no meio de todo mundo”, completou a vocalista.

DUPLA. A dupla Althair e Alexandre sobe ao palco da festa no sábado, a partir das 22h, para embalar a noite com o sertanejo. Os irmãos colecionam sucessos que serão apresentados no repertório do show.

Antes Ataíde e Alexandre, os irmãos passaram a ter o novo nome em 2016. Agora, como Althair e Alexandre, continuam sendo considerados grandes intérpretes do gênero. Os irmãos têm atravessado gerações com canções românticas e dançantes.

Alexandre também é conhecido como um dos maiores compositores do gênero. São cerca de 5 mil obras, sendo mais de 1.500 já gravadas.