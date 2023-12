Escola precisa favorecer conhecimento aprofundado sobre avanços tecnológicos

A presença da tecnologia no cotidiano dos estudantes cresceu exponencialmente desde 2020, quando os recursos de conectividade se mostraram indispensáveis para o aprendizado. Paralelamente, as IAs (Inteligências Artificiais) representam uma realidade cada vez mais difícil de ser ignorada. Segundo educadores ouvidos pelo LIBERAL, considerando que os meninos e meninas de hoje são nativos digitais, é crescente a importância de a escola favorecer o conhecimento aprofundado sobre os avanços tecnológicos.

Ainda há muito o que pensar e desenvolver, especialmente com relação à formação dos professores, ressalta Ericka C. Vitta, pesquisadora em tecnologias digitais e diretora escolar do NEI (Núcleo de Educação Integrada) da Fundação Romi. Os alunos do NEI têm disciplina de informática, onde aprendem recursos de robótica e programação desde a educação infantil até o ensino médio, mas os assuntos relacionados à tecnologia permeiam transdisciplinarmente todos os conteúdos.

“O professor precisa encarar a tecnologia como um aliado do conhecimento, do aprendizado, em especial quando falamos para nativos digitais. Nossos alunos nasceram com a tecnologia e lidam muito bem com isso. Mas, muitas vezes, de maneira inadequada. É necessário um tratamento bastante cuidadoso de como podemos utilizar gamificação, mídias e recursos digitais para favorecer uma aprendizagem ativa. Penso que, no Brasil, isso ainda precisa caminhar bastante”, reflete.

Como educador da área tecnológica, o professor Leandro Nascimento, do Colégio Pilares, observa a preocupação das escolas com a adaptação às novas realidades proporcionadas pela tecnologia, embora as condições financeiras de investimento sejam desiguais.

No Pilares, além de laboratório de informática, programação e robótica, onde os alunos podem entender a tecnologia e sua aplicabilidade no cotidiano, os estudos individuais ocorrem na plataforma digital Geekie One. Paralelamente, a disciplina de educação digital visa trabalhar o uso inteligente da tecnologia, para que seja uma aliada e não uma vilã em problemas individuais e sociais. Leandro acredita que a troca de ideias sobre o assunto é a principal saída para evitar problemas futuros.

“Com certeza, IAs fazem parte do contexto das crianças e jovens, seja por intermédio do colégio ou por curiosidade dos estudantes. O Chat GPT, por exemplo, é muito discutido por nós, sendo importante que todos saibam o que é, seus benefícios e que tudo que usamos de mais tecnológico faz o uso de IAs. Quando o estudante percebe que pode ser o protagonista no uso das tecnologias, isso se torna algo incrível e mais fácil de se compreender”, comenta Leandro.

DEMANDA. O Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, segundo um estudo produzido pelo Google em parceria com a Abstartups (Associação Brasileira de Startups) divulgado em maio deste ano.

Para docentes de tecnologia do Senac Americana, Frank Tramontin, Ricardo Verçosa e Guto Xavier, a área vem ganhando visibilidade midiática especialmente pelos salários e vantagens de trabalhar remotamente. O curso Técnico em Informática, por exemplo, apresentou alta de 25% nas buscas por informações em 2023, comparado ao mesmo período do ano passado (janeiro a setembro).

Entretanto, surgem perguntas importantes: Como garantir que um curso oferece o que há de mais atual nesse campo? A produção de conhecimento nesta área vem acompanhando os avanços tecnológicos? Para Ricardo Verçosa, os estudantes têm à disposição uma gama abrangente de cursos, especialmente nas áreas relacionadas às IAs, em que os professores assumem papel de apoiadores do processo educacional, a partir de uma constante busca por atualização e aperfeiçoamento profissional.

“A chave para assegurar que um curso esteja em sintonia com os avanços mais recentes na área das IAs é a combinação de ferramentas tecnológicas, como as IAs generativas, com o comprometimento contínuo dos educadores em se manterem atualizados e comprometidos com a aprendizagem dos alunos. Esse sinergismo é o alicerce para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, que prepara os estudantes para os desafios do futuro”, afirma.