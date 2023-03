As vantagens em entregar a declaração nos primeiros dias

O prazo para declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2023, ano-base 2022, é de 15 de março até 31 de maio, mas há quem prefira enviar o documento logo no primeiro dia ou, no mais tardar, na primeira semana.

Uma das principais vantagens em acelerar a entrega da declaração é que maiores são as chances do contribuinte receber a restituição nos primeiros lotes. O envio mais rápido também garante um maior tempo hábil para fazer a declaração retificadora caso conste pendências de documentos.

Sair na frente da maioria também permite ao contribuinte saber com antecedência o valor do imposto a pagar (se for o caso) e ter tempo de se planejar. O contrário também vale. Ou seja, se o contribuinte tiver valores a receber, pode planejar com antecedência a maneira como usar esses recursos.

A funcionária pública Patricia da Silva – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Ciente dos benefícios, a funcionária pública Patricia da Silva, de 36 anos, faz a declaração sempre na primeira semana. De acordo com ela, a decisão é para evitar imprevistos e ter prioridade na restituição. “Pra mim é uma sensação de tranquilidade e também de poder planejar a utilização do valor da restituição”.

E para não perder tempo, Patricia deixa todos os recibos de consultas organizados no mesmo local e, antes mesmo de começar o período da declaração, ela providencia os informes de rendimentos no trabalho e no banco.

A agente administrativa Inajá Freitas de Faria, de 31 anos, declara já no primeiro dia. “Normalmente deixo pronto antes de abrir o prazo e envio no primeiro dia. Isso dá mais chances de receber a restituição no segundo lote, já que no primeiro são somente os prioritários”, afirma.

A agente administrativa Inajá Freitas de Faria – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Inajá diz que guarda os recibos que geram o abatimento no imposto em uma pasta e utiliza o mesmo computador para que tenha a opção da declaração pré-preenchida, sendo necessário, neste caso, só alterar as informações desatualizadas.

PASSOS DO PAI. Além de ficar livre do compromisso, obter a restituição nos primeiros lotes acaba incentivando o envio do formulário do IR (Imposto de Renda) nos primeiros dias, afirma o professor Tiago Henrique Mendes, de 37 anos. Mas esses, no entanto, não são os únicos motivos.

Mendes diz que, sendo filho de economista, sempre viu o exemplo do pai em deixar a vida financeira em dia e até mesmo adiantar alguns compromissos quando possível. “O fato de estar tudo em ordem com a Receita Federal, já nos primeiros dias, certamente traz um alívio, mesmo que não concorde com a porcentagem de recolhimento da minha faixa salarial”, comenta.

Para alcançar o objetivo e sair na frente da maioria, o professor organiza todos os informes de rendimentos que recebe em um local de fácil acesso e também já separa o arquivo da declaração do ano anterior para importar os dados no momento do preenchimento da atual.

“Tudo fica mais fácil quando se tem como base a declaração do exercício anterior, basta ir atualizando os valores e acrescentar uma ou outra informação”, explica, acrescentando ser ele mesmo o responsável por acertar as contas com o fisco.

“Muitos acham que se trata de um bicho de sete cabeças, mas basta se informar um pouco e ter a documentação em mãos que tudo se resolve de forma tranquila. Os programas da Receita Federal são bem intuitivos e isso facilita bastante o processo”.