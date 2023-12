Para maratonar: seis filmes inspirados nos romances de Nicholas Sparks

Querido John, clássico de Nicholas Sparks - Foto: Reprodução

Não sei vocês, mas eu adoro também um bom livro, e quando ele vira filme ou série, eu fico ali assistindo cada detalhe. Juro que na época de Harry Potter, estreava o filme no cinema, eu assistia e voltava logo para o livro, pois alguma informação ficava em aberto na minha mente.

Mas tem um autor em específico que eu sou apaixonada por cada letra escrita e cada filme lançado que é o Nicholas Sparks. Para alguns, pode ser bem sofrido, mas quem não ama essa choradeira e romance tudo misturado? Sim, tem muita história dele que o final nem é tão feliz assim.

Nicholas Sparks é um dos autores mais populares, com cerca de 75 milhões de cópias vendidas internacionalmente. O estadunidense já publicou 25 livros, alcançando sucesso logo com o primeiro lançamento: O Diário de uma Paixão.

A história, publicada em 1996, foi adaptada para o cinema e fez muita gente se apaixonar ainda mais pelos atores Rachel McAdams e Ryan Gosling.

O autor é filho de Patrick Michael Sparks, um professor de negócios, e de Jill Emma Marie Sparks, uma dona de casa e assistente de optometria. Ele tem dois irmãos, Michael Earl “Micah” Sparks (1964–), o mais velho, e Danielle “Dana” Sparks (1966–2000), a mais nova, que faleceu aos 33 anos por conta de um tumor no cérebro. Ela foi a sua inspiração para o livro A Walk to Remember (Um Amor para Recordar).

Em 1985, quando ainda frequentava a faculdade, Nicholas Sparks escreveu seu primeiro romance, The Passing, enquanto estava na casa de verão entre os calouros até o seu segundo ano na Universidade de Notre Dame.

Após se formar, buscou ofertas de trabalho com editoras ou vagas para estudar direito, mas foi rejeitado em ambas as tentativas. Então, nos três anos seguintes, tentou outras carreiras, incluindo avaliação imobiliária, garçom, vendedor de produtos odontológicos por telefone e até mesmo tentou começar uma manufatura.

Em 1990, ele co-escreveu Wokini: A Lakota Journey to Happiness e Self-Understanding com Billy Mills. O livro foi publicado pela Feather Publishing, Random House e Hay House, e vendeu aproximadamente 50 mil cópias no primeiro ano após o lançamento.

Em 1992, Nicholas Sparks começou a vender produtos farmacêuticos e, no ano seguinte, foi transferido para Washington. Foi nessa época que ele escreveu outro romance, The Notebook (Diário de uma Paixão). Dois anos depois, ele foi descoberto pela agente literária Theresa Park, que leu o manuscrito de The Notebook na sua agência e se ofereceu para ser sua representante. O romance foi publicado em outubro de 1996 e entrou na lista de best-sellers no The New York Times em sua primeira semana de lançamento.

E daí o sucesso foi alcançado, muitos livros apresentados e claro que os produtores não perderiam a chance de levar para as telonas tanta história linda. Sim, sou fã real e elogio mesmo (rs). E vamos a lista dos meus preferidos:

Diário de Uma Paixão (2004)

O romance começa com um enfermeiro lendo para sua paciente sobre uma antiga história de amor dos anos 40. A história é do casal Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams). Vindos de cenários opostos, a família nobre da jovem não aprova o namoro com o rapaz, que é mais pobre. Os dois passam por grandes desafios, a fim de permanecerem juntos e viverem o seu amor. Foi o primeiro livro publicado de Nicholas Sparks e, até hoje, é referência no gênero de romance.

O filme, que também conta com James Garner e Kevin Connolly no elenco, tem 7,8 pontos no IMDb e 85% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes. Em 2005, os dois protagonistas chegaram a ganhar o prêmio da MTV de Melhor Cena de Beijo, replicando o momento no palco. O longa está disponível no HBO Max e há opção de aluguel no Apple TV+.

Querido John (2010)

O filme, protagonizado por Channing Tatum e Amanda Seyfried, fala sobre um jovem soldado que conhece uma estudante universitária durante sua licença militar. John e Savannah se apaixonam, e, para manter o relacionamento à distância, eles trocam cartas. Porém, as correspondências começam a ter efeitos catastróficos na vida de ambos. Querido John está disponível na Netflix e Paramount+.

A Última Música (2010)

Ronnie (Miley Cyrus) é uma adolescente rebelde que obriga a mãe a tomar uma medida drástica: enviá-la para a casa do pai, que não vê há anos, no litoral do país. Os dois percebem que têm um grande amor em comum pela música. Ao mesmo tempo, Ronnie se apaixona por Will, interpretado por Liam Hemsworth, um rapaz tímido que mora na cidade de seu pai. Greg Kinnear também está no elenco como Steve.

A adaptação de Nicholas Sparks fez sucesso e ganhou música inédita na voz de Miley Cyrus, chamada When I Look At You. O filme, dirigido por Julie Anne Robinson, está disponível no Disney+.

Um Homem de Sorte (2012)

Logan, interpretado por Zac Efron, é um soldado que retorna do Iraque com uma certeza: a foto de uma mulher desconhecida, que guardou durante o conflito, foi o que salvou a sua vida. Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, ele se apaixona e vai atrás da moça, sem que ela saiba de toda a sua história. A jovem Beth é interpretada por Taylor Schilling.

Com direção de Scott Hicks, o filme está disponível no HBO Max e também lista Blythe Danner (À Espera do Amanhã) e Jay R. Ferguson (The Conners) no elenco.

O Melhor de Mim (2014)

Amanda (Michelle Monaghan) e Dawson (James Marsden) foram um casal apaixonado durante a década de 60. Os dois, entretanto, vinham de famílias opostas e o romance acabou não dando certo. Depois de 20 anos, após a morte do colega de quarto de Dawson, os dois se reencontram e percebem que ainda há muito sentimento e questões mal resolvidas. A direção de O Melhor de Mim é de Michael Hoffman, enquanto o roteiro é de Will Fetters e J. Mills Goodloe. O longa está disponível para aluguel no Apple TV+.

Noites de Tormenta (2008)

Um médico, atormentado pelo seu passado, e uma esposa infeliz com o casamento, se encontram em uma pousada e logo sentem grande atração um pelo outro. Os protagonistas, Adrienne e Paul, são interpretados por Diane Lane e Richard Gere. O filme, dirigido por George C. Wolfe, faz parte do catálogo HBO Max.

Um Amor Para Recordar (2002)

Esse é um dos clássicos. Landon, interpretado por Shane West, é um menino rebelde que, após fazer uma brincadeira que foge do controle, é punido e tem que ajudar na peça teatral da escola. Ele tem dificuldade para decorar as falas e, então, pede ajuda de Jamie (Mandy Moore), uma menina deslocada e religiosa, que decide auxiliá-lo sob uma única condição: ele não pode se apaixonar. O filme, com direção de Adam Shankman, está disponível no Paramount+.

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL