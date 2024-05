Nelson Freitas estreia no Star+ como empresário caricato e de peruca laranja na série ‘Desejos S.A’

Fazer humor tem sido algo rotineiro na carreira de Nelson Feitas. Com o crescimento dos streamings no Brasil, essa é uma realidade que tem, cada vez mais, se estabelecido nos serviços de vídeo sob demanda. Seu mais recente trabalho é em “Desejos S.A”, série do Star+ na qual interpreta o caricato Miltinho. Um trabalho que o reuniu com pelo menos duas pessoas que já conhecia há longos anos: o diretor José Alvarenga Jr. e a atriz Carol Castro. “Achei a série incrível quando li os roteiros. Sob a batuta do Zé, tinha certeza de que teríamos um ótimo resultado. Não à toa, ficamos no top 10 da plataforma, com a qual eu ainda não havia trabalhado”, comemora.

Na história, Miltinho e é um empresário de um cantor famoso vivido por Diogo Nogueira e que precisa do patrocínio de uma poderosa diretora de marketing, Flávia, interpretada por Carol Castro. “A conheço desde menina e, hoje, é essa talentosa atriz, que arrasa em cena. Miltinho é uma figura, da composição meio sem noção ao figurino, com uma peruca laranja esquisita”, diz. No entanto, Nelson garante que não se trata apenas de uma comédia. “A situação traz um humor sutil em um produto que é, sobretudo, um suspense”, entrega.

Além de “Desejos S.A”, Nelson também lançou, recentemente, um trabalho no cinema. Trata-se do longa-metragem “Licença para Enlouquecer”, do diretor Hsu Chien e com roteiro de Mônica Carvalho, Marcelo Correa e Michele Muniz. Mônica e Michele atuam no filme, assim como Danielle Winits.

“É uma espécie de ‘Sex and the City’ à brasileira. Parte dele foi filmada em Maragogi no litoral de Alagoas, um paraíso ainda pouco frequentado, mas não menos deslumbrante do nosso Nordeste”, conta, referindo-se à bem-sucedida série da HBO. Na trama, ele dá vida ao rabugento Carlos. “Meu personagem é um síndico mal-humorado do prédio onde elas ficam presas durante a pandemia”, adianta.

Nome completo: Nelson Freitas Junior.

Nascimento: 25 de julho de 1962, em Mogi das Cruzes, SP.

Atuação inesquecível: No quadro “Marcia e Leozinho”, do humorístico “Zorra Total”, da Globo.

Interpretação memorável: Marlon Brando como Don Vito Corleone no filme “O Poderoso Chefão”, lançado em 1972 e dirigido por Francis Ford Coppola.

Momento marcante na carreira: “Minha passagem pela novela ‘Chiquititas’, em Buenos Aires”.

O que falta na televisão: Humor.

O que sobra na televisão: Talentos.

Com quem gostaria de contracenar: Scarlett Johansson.

Se não fosse ator, seria: Piloto de helicóptero.

Ator: Leonardo Di Caprio.

Atriz: Scarlett Johansson.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Agente Smith, da franquia “Matrix”, interpretado pelo ator Hugo Weaving.

Personagem mais difícil de compor: “O mocinho”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “O Bem-Amado”, exibida originalmente pela Globo em 1973 e escrita por Dias Gomes.

Que papel gostaria de representar: Odorico Paraguaçu, papel de Paulo Gracindo em “O Bem-Amado”.

Filme: “Blade Runner”, dirigido por Ridley Scott e lançado em 1982.

Autor: Monteiro Lobato.

Diretor: Martin Scorsese.

Mania: “De dormir com cinco travesseiros”.

Medo: “De não ter travesseiros suficientes”.

Projeto: “O meu canal ‘Nelson Freitas Oficial’, no YouTube, que é o meu xodó no momento”.

“Desejos S.A” – Disponível para os assinantes do Star+.