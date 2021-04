Juliette ganha videoclipe contando sua trajetória no ‘BBB 21’

Restam apenas seis participantes no Big Brother Brasil 21 e faltam sete dias para revelar o grande vencedor da edição. Juliette Freire segue como uma das favoritas do público e já soma mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.

Seus fãs gostam de presenteá-la com homenagens e canções. Nesta segunda-feira, 26, o perfil oficial da paraibana publicou um videoclipe com a música Trajetória, na voz da cantora Ariel Letícia, com o artista Wanderson Cavalcante, que pintou murais com o retrato da sister na cidade de Crato, no Ceará.

A canção conta a jornada de Juliette no reality show. A voz de Ariel é bem parecida com a da advogada e chega a confundir com as falas da competidora, inseridas no clipe, contando o que ela tem enfrentado na casa. Na legenda, a equipe da paraibana escreveu: “Trajetória, de Ariel Letícia. A canção linda acaba de ganhar um clipe de deixar nosso coração quentinho. Parabéns aos envolvidos! O Crato (CE) com certeza tá mais bonito com esses muros”.

A última eliminada do BBB 21 e amiga de Juliette no programa, Viih Tube garantiu que a sister não faz ideia da quantidade de fãs que conquistou aqui fora. “Fiquei muito feliz por ela, porque eu sei que ela merece. Ela não tá nem imaginando. Ela está representando muita gente, mesmo sem saber. Tenho certeza que o nordeste está muito bem representado por ela”, afirmou a youtuber em entrevista à Ana Maria Braga.

Confira o clipe no vídeo abaixo:

(https://youtu.be/qII6W4KniuY).