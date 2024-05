Secretaria da Cultura de SP promove escuta pública em Santa Bárbara nesta quarta

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas está promovendo uma série de encontros presenciais de escuta pública para fortalecer políticas de fomento em diversas regiões do Estado durante o mês de maio. O encontro em Santa Bárbara d’Oeste será realizado nesta quarta-feira (8).

A reunião na cidade barbarense será na Estação Cultural da Fundação Romi, localizada na Avenida Tiradentes, n° 2, no Centro, a partir das 19h. A discussão será sobre os programas de fomento à cultura e economia criativa.

Durante o evento será realizada consulta pública com a participação de dirigentes e agentes culturais, além de representantes da sociedade civil e da população local. Para participar do encontro, os agentes e interessados devem comparecer no local, dia e horário.

O encontro busca promover um planejamento participativo para a utilização dos recursos previstos orçamentários da Lei 12.268 ProAc Editais e da Lei 14.399 – Política Nacional Aldir Blanc para os próximos três anos.

A primeira etapa desses encontros ocorreu de fevereiro a março na sede da Secretaria, na capital paulista, com transmissão online.