Cover oficial do Elvis Presley faz apresentação gratuita nesta quarta no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara

O cover oficial do Elvis Presley, o cantor Dalizio Moura, faz apresentação gratuita nesta quarta-feira (8), no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração sobe ao palco a partir das 19h30 na praça de alimentação do empreendimento.

No repertório do artista estarão sucessos clássicos do “Rei do Rock”, como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love” e “Jailhouse Rock”, entre outros hits que marcaram a carreira do cantor.

Com mais de duas décadas de carreira, Dalizio Moura já se apresentou para públicos no Brasil e Europa, com sua interpretação dos clássicos do músico norte-americano.

Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE como cover oficial do artista, o cantor aposta no estilo “showman”. A atração faz parte das comemorações do centro de compras para o Dia das Mães.