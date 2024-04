Cultura Juliette celebra a vitória de Davi no ‘BBB 24’,veja

De campeã para campeão: na tarde desta quarta-feira, 17, Juliette parabenizou Davi pela vitória no Big Brother Brasil 24. Por meio dos stories do Instagram, a vencedora da 21ª edição se pronunciou sobre o resultado da temporada, que consagrou o motorista de aplicativo com 60,52% dos votos.

“Eu já estaria feliz, dos três que estavam ali, eu gostava muito, eu gosto muito. Eu acho o Davi sagaz, corajoso, forte. Acho Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce. O Matteus também é um amor, um menino bom, então, já estava feliz com a final”, iniciou a cantora e influenciador.

Continuou: ‘Também gostava de várias pessoas que saíram. Fora que foi um nordestino que ganhou, é claro que isso tem um sabor especial”.

Além disso, Juliette também comentou sobre o poder que o Big Brother Brasil tem de transformar a vida dos brasileiros, e não somente aqueles envolvidos diretamente com os participantes.

“É uma oportunidade de transformar, não só a nossa vida, porque é muito forte, mas a vida dos outros, a sociedade, influenciar, ser exemplo para a galera que vê a gente ali. Só felicidade”, explicou.