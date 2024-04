Festival Musicalizando a City reúne mil e premia artista local com videoclipe, em Americana

O festival americanense Musicalizando a City, realizado neste sábado (27), premiou o rapper Lifeg com a produção de um videoclipe. A primeira edição do evento reuniu cerca de mil pessoas na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim.

Canto Lifeg, de 19 anos, ganho a produção de um videoclipe – Foto: Ricardo Fotografia

O músico de apenas 19 anos concorreu com outros nove artistas locais dos gêneros rap, trap e funk. Cada cantor, previamente selecionado para participar do festival, teve 20 minutos de palco para fazer um show.

As apresentações foram finalizadas com uma composição inédita exclusiva para o Musicalizando a City.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os músicos tiveram suas performances avaliadas por uma banca julgadora composta pelos artistas e produtores Duarte, Punka e Mano Miller.

“Sinto que provei para mim mesmo que toda essa renúncia, vindo de Mato Grosso, não foi em vão, que a arte realmente é para mim”, contou Lifeg. O artista se mudou para Americana justamente para seguir seu sonho de viver da música.

O rapper apresentou a composição “Santidade” que, de acordo com ele, expressa o que busca em sua vida: poder ser luz no caminho das pessoas através de sua música. Além disso, ele também aborda suas perspectivas e visão sobre situações do mundo.

“O videoclipe vai ser ‘absurdo’. Vai ter dança, um cenário ‘daora’ e um roteiro bom, porque a gente pensa bem fora da caixa”, contou sobre os planos para o prêmio. “Pode deixar as expectativas altas que a gente vai atender”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O festival foi viabilizado pela LPG (Lei Paulo Gustavo) e tem como contrapartida a produção do videoclipe, além de ter realizado uma sessão de fotos com cada um dos artistas locais que participaram do evento.

Lifeg foi o grande vencedor, mas outros dois artistas destaques da noite foram premiados pelos músicos da banca julgadora.

A Mc Mari, do Zanaga, ganhou um videoclipe, além de ter sido convidada para uma parceria musical com as juradas Punka e Duarte. A trapper de Americana havia revelado em entrevista recente ao LIBERAL que estava desistindo do mundo da música antes do festival.

Outro participante que ganhou um videoclipe, este produzido por Duarte, foi o trapper TZO, do Jardim Lizandra.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

De acordo com o idealizador do evento, Nei Dinastia, o festival superou as expectativas da organização. Além da comunidade local ter acolhido a iniciativa, o público também marcou presença. Pessoas aguardavam no local antes mesmo do início do Musicalizando a City.

“Foi muito emocionante poder proporcionar um evento desse porte para os artistas da nossa cidade. Se não fosse a lei de incentivo não teríamos condição de organizar um evento deste tamanho”, disse.

O evento recebeu a verba de R$ 30 mil do edital nº 002/2023L da LPG, voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura (não audiovisual), com a temática e segmento cultural livre. O município recebeu R$ 450 mil nesta categoria, que foi distribuído entre 15 projetos no total.