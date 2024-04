Concerto comemora o Jazz nesta terça-feira em Americana 

O evento acontece no Teatro Municipal com entrada é gratuita

Americana recebe um espetáculo inédito em comemoração ao Dia Internacional do Jazz e o Dia Municipal do Jazz, ambos celebrados nesta terça-feira (30). Com entrada gratuita, o concerto será realizado hoje pela Orquestra Sinfônica de Americana em conjunto com a Americana Jazz Big Band, no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 20h30.

Reunindo mais de 35 músicos, o espetáculo apresentará 13 composições no repertório da noite, de autoria de músicos como Henry Mancini, Count Basie, Thelonious Monk, entre outros. A cantora em ascensão regional Odara faz participação acompanhando os instrumentais.

A Orquestra Sinfônica de Americana estará sob a regência de Álvaro Peterlevitz e a Americana Jazz Big Band tem direção artística de Guilherme Mauad. O concerto faz parte do encerramento da programação do Juca Jazz.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo site www.entravip.com.br. A organização também estará com uma ação de doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

O Teatro Municipal está localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.