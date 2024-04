Espaço teatral independente oferece curso gratuito de formação para atores em Campinas

O projeto do “Estúdio Cênico” foi viabilizado pela LPG e está com as inscrições abertas

O Espaço Cultural Estúdio Cênico, de Campinas, está com inscrições abertas para o curso “Na Carreira”, para formação de atores e criação de um grupo de teatro. Viabilizado pela LPG (Lei Paulo Gustavo), o projeto segue com as matrículas abertas até o dia 6 de maio através do link disponível no perfil do estúdio no Instagram (@estudiocenico).

Será selecionado um grupo de 15 artistas da RMC (Região Metropolitana de Campinas), da qual a RPT (Região do Polo Têxtil) faz parte. A iniciativa terá uma cota de vagas destinada a pessoas negras, indígenas e transgêneros.

O curso terá duração de três meses, com início ainda em maio e com aulas aos sábados, com direção de Erika Cunha, do Grupo Matula Teatro. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e no mínimo dois anos de experiência em teatro.

Ao longo do projeto serão oferecidas três oficinas para os participantes, que vão ajudar a compor o desenvolvimento do espetáculo: uma de dramaturgia, uma de produção e uma oficina de construção de cenários e figurinos.

As oficinas serão guiadas por profissionais com experiência nas artes da cena e permitirão que os participantes compreendam com mais facilidade as tarefas que deverão realizar ao longo do projeto.

Além disso, três alunos serão escolhidos para atuarem como bolsistas em cada uma das três áreas (dramaturgia, produção e cenografia).

Todos os participantes devem se envolver na construção do projeto como um todo, mas os bolsistas estarão à frente de cada uma das suas áreas, administrando as tarefas e garantindo que sejam realizadas dentro dos prazos estipulados.

Segundo Cris Carvalho, gestora cultural e diretora de produção do Estúdio Cênico, o Na Carreira foi criado para oferecer um espaço dedicado à criação e formação de um grupo, abarcando todas as etapas necessárias para a montagem de um espetáculo.

“Ao final da ação, serão realizadas três apresentações abertas ao público, no espaço, além da entrega de material de portfólio e bolsas de estágio para os participantes selecionados ao longo do curso”, disse.

“Permitir que artistas, com grande ou pequena formação de cena, possam experienciar na pele o processo coletivo de pesquisa, desenvolvimento e ensaio de uma peça, passando por todo o processo de produção, incluindo a dramaturgização de obras e fabricação de cenários e figurinos”, explica Cris.

Ao final do processo, os participantes terão uma peça pronta e um grupo pré-estabelecido com o qual podem, se desejarem, prosseguir profissionalmente juntos.