Workshop on-line ensina como tocar ritmos da percussão afro-brasileira

A música pode ser a porta de entrada para se conhecer uma cultura. É com essa premissa que a associação Ponto de Cultura Caminhos realiza o workshop online sobre percussão afro-brasileira. A atividade será exibida, nesta segunda (5) e terça-feira (6), às 20h, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia.

O workshop é um dos projetos contemplados com recursos da lei Aldir Blanc, de subsídio para profissionais dos setores artístico-culturais, cujas atividades foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Músico Rodrigo Alves é formado pela Escola de Música e Tecnologia Pracatum, localizada no bairro do Candeal, em Salvador – Foto: Divulgação

De acordo com o músico Rodrigo Alves, que ministrará o workshop, os ritmos percussivos afro-brasileiros são baseados nas danças e nos ritmos das comunidades tradicionais.

“Dentro desse contexto, a percussão explora a sonoridade de instrumentos como atabaques e agogôs, vivencia coletivamente e padrões rítmicos de uma composição musical. A música também é parte da identidade de cada elemento inserido na cultura africana e na sua descendência afro-brasileira”, explica Alves.

O músico é coordenador do grupo de percussão e dança Ojú Obá, da associação Ponto de Cultura Caminhos. É formado pela Escola de Música e Tecnologia Pracatum, localizada no bairro do Candeal, em Salvador, e idealizada pelo músico e compositor Carlinhos Brown.

No workshop, ele apresentará a realidade da música oriunda dos terreiros e sua influência e importância na música brasileira. Por meio da oralidade, característica marcante das culturas afro e afro-brasileira, serão mostradas as possibilidades de desenvolvimento musical alinhando técnicas e práticas.

Os participantes aprenderão como obter corretamente os sons de um instrumento de percussão e como tocar ritmos como samba kabila e congo.