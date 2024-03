Turnê celebrativa do Barbatuques chega à Campinas em abril 

Grupo de percussão corporal terá apresentação única no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

O Barbatuques completou 25 anos como grupo artístico, reconhecido mundialmente pela sua linguagem de percussão e música corporal. Este marco está sendo celebrado em turnê por 15 cidades no Brasil, e chegará em Campinas no dia 5 de abril, uma sexta-feira, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi.

Barbatuques também realiza oficina de música corporal, que será gratuita – Foto: José de Holanda

Além de celebrar o marco do grupo, a turnê também é uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo, que faleceu em fevereiro de 2021. O Barbatuques também ministra oficinas gratuitas de música corporal para o público adulto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Campinas, a oficina será realizada também no dia 5, das 10h às 12h, no Espaço Paiol de Arte e Cultura, localizado na Rua Doutor Carlos Mendes de Paula, 601, no Taquaral. As inscrições para a aula devem ser realizadas no www.sympla.com.br.

O repertório da apresentação – tocado através da orquestra orgânica de música corporal – explora a gênese musical do grupo, trazendo um apanhado simbólico da discografia do Barbatuques. Serão contempladas na apresentação músicas como “Barbapapa’s Groove”, primeira peça para percussão corporal composta pelo Barba.

Além disso, hits como Baianá e Baião Destemperado, novos singles que ainda não faziam parte dos shows, como “Eu vou Cantar” e “Natureza“ (parceria com Russo Passapusso), momentos de improviso e a clássica interação musical com a plateia realizada pelo Barbatuques.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Barbatuques 25 anos” percorre a longa trajetória sonora do Barbatuques, dos ritmos e cantos afro-brasileiros no primeiro disco “O Corpo do Som”. Passa pelos experimentalismos vanguardistas de “O Seguinte é Esse”, pelas harmonias e polirritmias ricamente elaboradas de “AYÚ”, chegando ao momento atual com o lançamento frequente de singles.

A apresentação será uma síntese da sonoridade do grupo desde a sua criação. Os ingressos estarão disponíveis no www.ingressodigital.com, com valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada).

Esta turnê é a maior circulação realizada pelo Barbatuques em território nacional. O grupo já se apresentou no Recife e Fortaleza, e ao longo do ano, seguem para São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém, Brasília, Rio de Janeiro, Goiânia, Palmas, Campo Grande, São José dos Campos, Santos e Caraguatatuba.

“Barbatuques 25 anos” é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, por meio da Secretaria de Cultura, realização do Núcleo Barbatuques, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Conheça o grupo

Hoje formado por 13 integrantes, o Grupo Barbatuques já visitou palcos em mais de 30 países, chegou nas trilhas sonoras do cinema e da publicidade, em jogos, nas pistas de dança em milhares de remixes criados por DJs.

O grupo tem clássicos que fazem sucesso em plataformas de streaming e sociais, como Instagram e TikTok, entre eles “Baião Destemperado” e “Baianá”.

Eles abordam diversos ritmos, sendo tradicionais ou contemporâneos, como o baião, coco, samba, maracatu, rap, eletrônico, afoxé, funk, carimbó, toré indígena, rock, beatbox, kecak e a música africana. Exploram a fonética, aspectos rítmicos, harmônicos e melódicos do erudito, da tradição popular brasileira ao pop.

“Barbatuques 25 anos”