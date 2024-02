Trio campineiro premiado lança álbum ‘Confluências’ 

O trio campineiro Retrato Brasileiro, formado por Gabriel Peregrino, Théo Fraga e Guilherme Saka, lançou o álbum de música instrumental Confluências. Depois de diversos espetáculos realizados no estado de São Paulo, agora o show virou álbum, com músicas inéditas.

Retrato Brasileiro lança “Confluências”, baseado em apresentações que fizeram pelo Estado de São Paulo – Foto: Nina Pires

Através dos arranjos com vibrafone, baixo acústico e guitarra, o trio Retrato Brasileiro propõe tornar a música instrumental erudita mais acessível para públicos de diferentes perfis. O trio conta que já tocou até para crianças e, segundo eles, a receptividade foi positiva e divertida, principalmente pela riqueza musical e formação instrumental incomum.

O cuidado estético da música erudita do álbum Confluências dialoga com diferentes estilos musicais populares, principalmente do Brasil e América Latina. Gabriel Peregrino, Théo Fraga e Guilherme Saka apresentam composições que trazem uma sonoridade que mistura a escrita minuciosa e artesanal da música erudita, com momentos de espontaneidade e improviso do jazz, MPB e ritmos latinos.

Para além de um espetáculo musical, o EP é uma potente experiência afetiva e sensorial, que se dá pelo prazer nas relações entre os integrantes, seus instrumentos e repertório. O álbum Confluências foi apresentado em espetáculos ao vivo desde 2018, circulando por espaços culturais e festivais.

Em 2023 o trio se apresentou no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, e no encerramento da Mostra de Música dos Alunos da EMAC (Escola Municipal de Artes de Caieiras).

O projeto Confluências é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“Estamos realizando um sonho. O tempo trouxe amadurecimento profissional e as músicas autorais também tiveram esse ponto de maturação das experiências musicais de cada um. O resultado está lindo e é uma celebração do nosso encontro, que já tem alguns anos!”, disse Theo Fraga.

Circunferências reúne mais de 10 composições em um repertório com 60 minutos de duração, que já está disponível nas principais plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music, Amazon Music ou Tidal.

Retrato Brasileiro

Em sua trajetória o trio ficou em 1º lugar no Festival Imagine Brazil (2016) e no concurso de composição MAIA da Unicamp (2019). Realizou turnês internacionais pela Holanda, Espanha e Colômbia. Participou do Festival Internacional IV Gramado in Concert e do Festival Chorando Sem Parar.

Lançaram o álbum “Outras Bossas” e circularam com show de lançamento ao lado da cantora Jacque Falcheti, homenageando os 110 anos do compositor Noel Rosa. Em 2021, o projeto Retrato Digital (ProAc LAB) foi o marco dos shows Confluências.

“Agora é um ponto culminante. Depois desse tempo todo, de todas as vivências e experiências, este é o resultado de um processo musical e de vida. Desde viajar com o show até ganhar o concurso e fazer uma turnê na Europa. Então, esse momento é de fato a realização de um sonho”, disse Gabriel Peregrino.