CEU das Artes, de Santa Bárbara, recebe exposição ‘Narrativas em Tinta’ nesta segunda

As atividades do Projeto “Narrativas em Tinta” seguem nesta segunda-feira (6), às 13h30, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’Oeste. A programação é gratuita e integra as ações contempladas pela LPG (Lei Paulo Gustavo) no município.

“Narrativas em Tinta” é uma exposição de obras artísticas de pintura sobre tela (acrílico, encáustica e óleo) que retrata locais históricos e turísticos de Santa Bárbara d’Oeste. Dentre eles, o Complexo Usina Santa Bárbara, Parque dos Ipês, Usina de Cillos e Santão da Usina, entre outros.

A mostra circula por espaços da cidade. Neste mês as demais ações serão realizadas nos dias 22, na Meimei, e 27, no Vida Longa. O projeto já passou pelo “Tricânico” e “Léo Sallum”.

LPG. O Município recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização de projetos inscritos em três editais. Até o momento o valor total repassado para projetos é de R$ 973.300 mil, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes.

A execução de projetos com o saldo restante dos recursos da LPG foi prorrogada até dezembro de 2024.