Cantora Isa Siqueira é atração da Festa de Santo Antônio neste sábado 

A cantora americanense Isa Siqueira é a atração da 124ª edição da Festa de Santo Antônio deste sábado (18). A artista sobe ao palco montado no estacionamento da Basílica de Americana às 19h para comandar a animação da segunda noite do evento.

Atenta ao público da quermesse mais tradicional da cidade, a artista montou um show para agradar tanto os mais velhos quanto os mais novos, indo do modão ao sertanejo mais atual. “Vamos de Ana Castela até Milionário e José rico”, contou ao LIBERAL.

Cantora Isa Siqueira promete animar público com repertório de sertanejo modão e atual – Foto: Divulgação

Além do repertório remetendo aos grandes clássicos do gênero, Isa Siqueira também apresenta seu trabalho autoral “Terra Sem Lei”, projeto que alcançou mais de 140 mil visualizações no YouTube.

O objetivo da cantora é colocar o público presente na Festa de Santo Antônio para dançar e cantar. “Minha expectativa é que essa festa esteja cheia no primeiro sábado de evento. Eles [público] podem esperar muita alegria, vontade, e muita música boa”, disse.

Esse é o terceiro ano seguido que Isa Siqueira é atração nas festividades do santo padroeiro de Americana.

“É muito gratificante saber que sou uma das únicas mulheres em meio a tantos homens que passaram por essa festa, me faz ver que estou indo no caminho certo”, disse.

Para ela, o primeiro passo é ser reconhecida pela própria cidade e, depois, pelo resto do país.

Dividindo o protagonismo feminino com Isa nesta edição, a sambista Aninha Barros comanda o grupo Samba d’Aninha. Já tradicional nos eventos e quermesses da região, a artista apresenta um repertório de ícones do gênero no segundo sábado de festa, no dia 25.

Encerrando o primeiro final de semana de festividade, o cantor Ruan Ferrari sobe ao palco com a Banda Chiclete com Pimenta, neste domingo.

O EVENTO. A 124ª edição da Festa de Santo Antônio reunirá ao todo 16 artistas no palco da quermesse. O repertório do evento neste ano vai do sertanejo ao pop rock, com atrações da região e da capital paulista.

A festa domina os próximos quatro finais de semana no calendário de eventos de Americana, e segue até o dia 16 de junho.

O palco da quermesse também recebe as equipes das emissoras de rádio do Grupo Liberal (Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3), que serão responsáveis pela animação da festa, sorteios e promoções.

124ª Festa de Santo Antônio

Dias: 18, 19, 24, 25, 26 e 31 de maio, e 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 de junho.

Horário: 19h

Local: Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua

Endereço: Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana