‘The Calling’ é atração internacional em 2ª edição de ‘Um Baita Festival’, em Campinas

Evento também reúne as bandas Capital Inicial, Biquini, Os Paralamas do Sucesso e os cantores Nando Reis e Flávia Stella

A banda americana “The Calling” é a primeira atração internacional do “Um Baita Festival”, que chega à sua segunda edição no dia 11 de maio, em Campinas. Além dela, participam do line-up (lista de artistas) cantores e grupos de grande destaque da cena pop rock nacional.

Além de “The Calling”, também farão parte do festival as bandas Capital Inicial, Biquini, Os Paralamas do Sucesso e os cantores Nando Reis e Flávia Stella.

Banda americana The Calling é atração internacional em Um Baita Festival – Foto: Divulgação

Um “Baita Festival” coloca Campinas e o interior de São Paulo em foco, de acordo com a organização do evento, a campineira Oceania Eventos.

A realização de um festival como este partiu da busca por um evento que representasse a identidade da empresa, que promove shows de pop rock por todo o Brasil, e também para atingir um nicho que estava em falta na região.

“Campinas é uma cidade com um milhão e meio de habitantes que não tem um festival à altura dela. Então, no ano passado, depois daquele período da pandemia, a gente falou, ‘acho que chegou a hora da gente montar um festival com a cara da nossa cidade’”, disse o sócio fundador da Oceania, Adriano Francino.

A primeira edição do evento, realizada em 2023, foi um sucesso, com um público de 10 mil pessoas e ingressos esgotados. Com base nesta adesão, a organização expandiu o repertório, trazendo o “The Calling”, banda referência mundial no pop rock há mais de 20 anos.

O evento será realizado na Fazenda Santa Margarida, que terá o espaço setorizado entre área premium, com bebidas e comida, e “open bar”, apenas com bebidas.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticket 360, com valores de R$ 180 (meia-entrada) a R$ 960, a depender da área escolhida.

O evento é “a cara da Gold”, de acordo com o diretor de programação da Rádio Gold (94.7 FM), Cris Correa. O line-up de “Um Baita Festival” já é conhecido pelos ouvintes da emissora do Grupo Liberal, que tem os artistas do evento compondo a trilha sonora do dia a dia.

Agora, os ouvintes da Gold ganham a oportunidade de ouvirem suas músicas favoritas ao vivo no festival. A partir da segunda quinzena de abril, a rádio sorteará pares de ingressos para o ouvinte e um acompanhante curtirem o evento.

Para participar, basta ficar ligado na programação da Gold para concorrer aos ingressos. A promoção também será divulgada no perfil oficial da rádio no Instagram, no @goldfm947.

Um Baita Festival

Data: 11 de maio

Horário: 14h

Local: Fazenda Santa Margarida

Endereço: Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio, Campinas

Ingressos: www.ticket360.com.br

Mais informações: @umbaitafestival