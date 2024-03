Teatro Municipal de Americana recebe Turnê ‘Nasar In Concert’ nesta sexta

Nasar é tenor e tem o estilo crossover clássico, conhecido como “pópera” ou “pop operático” - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe nesta sexta-feira (22), às 20h30, a turnê “Nasar In Concert”, o primeiro crossover clássico do Brasil. Celebrando 25 anos de carreira, o tenor Nasar apresenta um espetáculo com um repertório com os maiores sucessos do universo clássico e pop operático mundial.

Nasar é tenor e tem o estilo crossover clássico, conhecido como “pópera” ou “pop operático”. Ele interpretará grandes clássicos mundiais e consagrados de sua carreira, como Haleluya, Bem Distante, Miserere.

O setlist recebe a música “Perfeita Sinfonia”, versão de Perfect, de Ed Sheeran, composta por Nasar especialmente para a turnê. Também fazem parte do repertório grandes sucessos mundiais como Nessun Dorma, Amazing Graice, Con te Partirò, Vivo per Lei, Cantare, Caruso, Funiculì Funiculà entre outros.

O tenor Nasar estará no palco com seu maestro e pianista Maicon Moreira e músicos com piano, violinos, violoncelos, violão, guitarras, contra-baixo e bateria e backing vocals.

O cenário do espetáculo possui mais de 16 metros, iluminação de última geração, e equipamentos de sonorização de alta definição.

Os ingressos para “Nasar In Concert” estão disponíveis no www.entravip.com.br a partir de R$ 70 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento).