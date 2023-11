Shows do RBD em São Paulo atraem fãs da região

Milhares de fãs se preparam para o início da série de shows que o grupo mexicano RBD (Rebelde) realiza na capital paulista a partir deste domingo (12). Seus integrantes estão em turnê mundial com a “Soy Rebelde Tour” desde agosto e aterrissaram no Brasil na última terça-feira para as apresentações no país, que começaram pelo Rio de Janeiro na quinta-feira (9).

O RBD foi febre mundial entre os anos 2004 e 2008 graças à telenovela “Rebelde”. Depois de 15 anos da separação do grupo, os integrantes se reúnem para o que pode ser a última turnê juntos. Agora, os fãs nostálgicos se preparam para finalmente reencontrá-los e dizer adeus mais uma vez.

A psicóloga americanense Amanda se prepara para ver o RBD pela segunda vez – Foto: Arquivo Pessoal

“É aquela coisa de ser criança, voltar a ter uma fantasia. Vestir os uniformes, a gravata, colar a estrela na testa, isso tudo remete ao passado e a essa nostalgia, por essa época muito boa que o RBD foi e é na minha vida”, disse a psicóloga americanense Amanda Dilser C. N. Da Costa, de 29 anos, que se prepara para reencontrar o grupo que tanto é fã.

Ela vai ao show do grupo no dia 16 de novembro, uma das seis apresentações que o RBD faz em São Paulo. De acordo com Amanda, o Rebelde fez parte de sua pré e adolescência, e esteve presente em momentos marcantes da vida dela.

“Falar do RBD é falar de uma época muito gostosa da minha vida, de primeiras vezes, de como eles estiveram presentes, das coisas que eles ensinaram de uma maneira indireta. Sempre estavam ali, passavam uma mensagem muito importante de superação”, contou.

Essa não é a primeira vez que Amanda vai ao show dos mexicanos. Em 2006 ela foi a uma das apresentações do “RBD Tour Brasil”, momento considerado como a “primeira grande conquista de sua vida”. Depois da separação do Rebelde, a psicóloga continuou sendo fã do grupo e acompanhou a carreira solo de alguns integrantes.

Os fãs separam roupas e acessórios para se caracterizarem como os cantores – Foto: Arquivo Pessoal

Grupo mexicano RBD começou a passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro – Foto: Reprodução/Arthur Barreto

Grupo atravessou gerações

O Rebelde se tornou um fenômeno entre os pré e adolescentes dos anos 2000, os “millennials”, que hoje estão na faixa dos 30 anos. No entanto, a “febre” foi tamanha que as então crianças da época fizeram parte da multidão de fãs que o grupo tinha.

A estagiária Beatriz Nunes Aranda, de 22 anos, era pequena quando a novela foi exibida no SBT e confessa não lembrar com detalhes dos capítulos, mas o amor pelo grupo é inesquecível.

“As músicas me acompanharam desde essa época, assistia repetidas vezes os DVDs dos shows e ouvia os CDs, cantava e dançava junto com todos eles e me imaginava no palco sendo a Roberta, minha personagem favorita”, relembrou. Hoje, o que a leva para o primeiro show do grupo em São Paulo é a oportunidade de “alimentar esse sonho de infância”.