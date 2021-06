Sectur de Americana e Pontos Mis oferecem oficina sobre conexões fotográficas na próxima semana

Atividade gratuita será pelo Zoom, com informação, debate e atividade

Entre segunda (21) e sexta-feira (25) da próxima semana, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana promove em parceria com o Pontos Mis (Museu da Imagem e do Som) uma oficina sobre conexões fotográficas, entre 19h e 21h, pelo Zoom.

A atividade gratuita será ministrada pela fotógrafa e professora Natália Tonda, oferecendo um panorama da fotografia moderna e contemporânea brasileiras, e sua expansão no campo das artes plásticas.

Para isso, parte dos fotógrafos do Foto Cine Clube Bandeirantes, essenciais para a compreensão da fase moderna da fotografia brasileira, chegando a diversos nomes da fotografia contemporânea e do fotojornalismo atual. A oficina deve terminar com uma discussão entre os participantes e uma proposta de atividade.

Para realizar a inscrição ou obter mais informações, a orientação é que o interessado entre em contato com o MAC Americana pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825.