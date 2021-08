Santa Bárbara abre inscrições para novas oficinas culturais online

Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o Programa Oficinas Culturais abriu inscrições de novas oficinas gratuitas, ministradas em setembro. As atividades serão pela plataforma Zoom.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os links de todas as atividades do programa com inscrições abertas estão reunidas no link: linktr.ee/oficinasnointerior

Confira detalhes das oficinas:

OFICINA: MULHERES NA FOTOGRAFIA II

Coordenação: Melissa Szymanski

Datas e horários:

Turma A: 1º, 3, 8 e 10 de setembro, das 10h às 12h

Turma B: 13, 15, 20 e 22 de setembro, das 14h às 16h

Turma C: 21, 23, 28 e 30 de setembro, das 14h às 16h

20 vagas por turma

Inscrições: 6 a 24 de agosto

Seleção: análise da ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público-alvo: interessados em artes visuais, fotografia, com ou sem equipamento fotográfico.

Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/8TfqRxhEnA2Njs2t7

OFICINA: CARTOGRAFIA DO PENSAMENTO QUEER

Coordenação: Rafael Leopoldo

Datas e horários: 1º, 3, 8 e 10 de setembro – 14h às 16h

45 vagas

Inscrições: 6 a 24 de agosto

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Público Alvo: o público-alvo são artistas (estética ciberpunk, estética ciborgue, movimento dada/gaga e o feminismo), músicos (relação música popular e política queer), ativistas (o queer como subversão da norma) e, ademais, interessados em geral na questão de gênero. Trata-se de uma temática intensamente transdisciplinar.

Plataforma: Zoom

Link do formulário: https://forms.gle/fuGPHYD4REFKi7aL8

OFICINA DE CANTO E VIVÊNCIA MUSICAL

Coordenação: Glaucia Mortensen

Turma A: 1º, 2 e 8 de setembro, das 18h até 20h

Turma B: 13, 15 e 17 de setembro das 14h até 16h

Turma C: 24, 27 e 29 de setembro das 10h às 12h

20 vagas por turma

Inscrições: 6 a 24 de agosto

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público alvo: Interessados no canto, e/ou na vivência musical, com ou sem experiência musical, acima de 16 anos

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/87LQEiGs9vYcetF18

OFICINA DE AUDIOVISUAL: VIDEOCLIPE E ARTES

Coordenação: Cleiner Micceno

Turma A: 2, 9, 14 e 16 de setembro, 14h às 16h

Turma B: 21, 23, 28 e 30 de setembro, 10h às 12h

30 vagas por turma

Inscrições: 6 a 24 de agosto

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público alvo: músicos, atores, artistas plásticos, performers e qualquer pessoa que queira saber mais sobre cinema e/ou interesse-se pela prática da produção de vídeo, acima de 16 anos.

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/PkK7hehm5tHzJmbm6

PALESTRA: PEQUENAS NOTAS [EM PRIMEIRA PESSOA] PARA (CURA)DORIAS TRANSGRESSORAS

Coordenação: Nutyelly Cena e Thanity Andrade

Data e horário: 2 de setembro, das 17h às 20h

100 vagas

Inscrições: 6 a 26 de agosto

Seleção: Primeiros inscritos

Público Alvo: A partir de 16 anos

Plataforma: Zoom

Link do formulário: https://forms.gle/qNcwqxDe4J4HAP1GA

WORKSHOP DOBRAR SONHOS

Coordenação: Marcio Grou

Data e horário: 3 de setembro, das 14h às 16h

Inscrições: 6 a 26 de agosto

35 vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Público-alvo: Professores, educadores e interessados em geral (a partir dos 16 anos) em ampliar seu conhecimento nesta técnica transdisciplinar e pedagógica no incentivo à leitura, narração de histórias e artes manuais.

Materiais necessários: Tesouras, régua e cola; Papel e Caneta para anotação; lápis de cor, canetinha ou giz de cera (pigmentos secos); revistas ou panfletos para recorte; papel de origami (quadrado) e sulfite branco ou colorido. Obs.: Não utilizar o papel dobradura.

Plataforma: Zoom

Link para o Formulário: https://forms.gle/VwNec8gCZJq8Ra6NA

CLUBE DE LEITURA: LENDO HILDA HILST E LYGIA FAGUNDES TELLES

Coordenação: Bruna Kalil Othero

Data e Horários: 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de setembro, das 18h às 20h.

50 vagas

Inscrições: 6 a 25 de agosto

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público alvo: Interessados em geral, acima de 16 anos.

Plataforma: Zoom

Link de inscrição: https://forms.gle/P2U6K2fdBbiBLemZ9