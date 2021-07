Oficinas culturais gratuitas têm inscrições abertas para moradores de Santa Bárbara

Estão abertas as inscrições das novas oficinas gratuitas do programa Oficinas Culturais. Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, as atividades serão em agosto pela plataforma Zoom.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira detalhes das oficinas:

OFICINA DE PINHOLE

Coordenação: Emerson de Souza

Data e horário: 6 de agosto, das 14h às 16h

40 vagas

Inscrições: 20 de julho até o preenchimento das vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Plataforma: Zoom

Público Alvo: interessados acima de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/uacSJPjBQUtRsYTY9

REENCONTRO PARA O LETRAMENTO RACIAL CRÍTICO

Coordenação: Janaína Machado

Data e horário: 13 de agosto, das 14h às 17h

100 vagas

Inscrições: 20 de julho ou até preenchimento das vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Plataforma: Zoom

Público Alvo: educadores, mediadores e interessados acima de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/FcHXNHEfdokxtPgU8

OFICINA: A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O PROJETO – PROAC LAB E EDITAIS

Coordenadora: Vanderléia Barboza

Turma A – 16, 18 e 19 de agosto – 14h às 16h

Turma B – 24, 26 e 31 de agosto – 18h às 20h

30 vagas por turma

Inscrições: 20 de julho a 3 de agosto

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: Artistas, produtores culturais e demais interessados que tiveram os projetos aprovados no PROAC LAB ou irão inscrever projetos culturais editais no ProAC Expresso EDITAIS.

Link do formulário: https://forms.gle/hw4FuCazVddomhrJ9

OFICINA: HISTÓRIAS E CANÇÕES: A CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS

Coordenação: Fernanda Munhão

Datas:

Turma A – 17, 19, 24 e 26 de agosto, das 14h às 16h

Turma B – 18, 20, 25 e 27 de agosto, das 14h às 16h

80 vagas por turma

Inscrições: 20 de julho a 4 de agosto

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: educadores, mediadores e interessados acima de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/ANDTaiX1uypnwPzv6

EUTONIA: O AUTOCUIDADO NA DANÇA ATRAVÉS DA PRÁTICA CORPORAL

Coordenação: Claudia Palma

Datas:

turma A – 17 de agosto, das 18h às 21h

turma B – 24 de agosto, das 14h às 17h

50 vagas por turma

Inscrições: 3 de agosto até o preenchimento das vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Plataforma: Zoom

Público Alvo: educadores, mediadores e interessados acima de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/mSWyjSFejKdLYZxP7

MEDIAÇÃO VIRTUAL: FERRAMENTAS PARA EXPANDIR AS FRONTEIRAS DA ARTE

Coordenadores: Cristina Fernandes e Luiz Gonzaga

Data e horário da atividade: 20 de agosto, das 14h às 17h

40 vagas

Inscrições: 3 de agosto até preenchimento das vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Plataforma: Zoom

Público Alvo: estudantes, artistas, educadores, pesquisadores e interessados em geral a partir de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/EbiJHcnzF5HTy48A7

YASER E UM LUGAR CHAMADO PALESTINA

Coordenação: Eda Nagayama

Data e horário: 24 de agosto, das 18h às 21h

100 vagas

Inscrições: 5 de agosto até o preenchimento das vagas

Seleção: Primeiros inscritos

Plataforma: Zoom

Público Alvo: interessados acima de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/YBw1YqV6CJKbmo5k6

WORKSHOP DE COLAGEM

Coordenação: Moara Tupinambá

Datas e horários: 26, 27 e 31 de agosto, das 10h às 12h

50 vagas

Inscrições: 28 de julho até 15 de agosto

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: Jovens e adultos que se interessem por essa mídia

Materiais e equipamentos necessários (por parte do participante): é necessário ter instalado os programas ou o material físico à disposição com máquina fotográfica ou aparelho celular com câmera

Link do formulário: https://forms.gle/a3gyG1hFvGMA7Psf6