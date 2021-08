Paixão de Cristo de Piracicaba terá quatro apresentações pelo Youtube

O espetáculo “Paixão de Cristo de Piracicaba” estreia neste domingo (1º), em homenagem ao aniversário da cidade. As apresentações seguem até 4 de agosto, sempre às 20h, com acesso gratuito pelo canal do YouTube da Associação Cultural e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo.

Equipe do espetáculo foi reduzida a 40% do formato original para edição on-line – Foto: Tiago Rochetto – Divulgação

Encenada desde 1990, a montagem não pode ser realizada nos anos de 2020 e 2021 durante a Semana Santa, devido a pandemia da Covid-19. Por ocasião do aniversário de Piracicaba, e com o apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural, as equipes de produção e direção artística do projeto propuseram a readequação do espetáculo.

“Toda equipe foi reduzida a 40% do formato original: montagem, cenografia e elenco estão seguindo todos os protocolos de segurança para possibilitar Piracicaba contar a história de Jesus através da arte”, informou Anelisa Ferraz, diretora de produção do projeto. “Marcos Thadeus adaptou a estética da encenação mantendo a qualidade artística e realista que a obra propõe”, completou.

Neste formato o elenco é composto por 35 pessoas, mantendo alguns atores e atrizes cujo processo de pesquisa foi iniciado no ano de 2020: Jesus e Maria seguem protagonizados por Giovani Bruno e Mayra Kristina. Outros personagens como Judas e Satanás, serão vivenciados por André Martins e Ivan Daniel, respectivamente. Letícia Alves será Maria Madalena, Karol Miranda a Mulher Adúltera e Nathalia Lopes abre o espetáculo, com o Anjo da Anunciação.