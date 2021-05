Secretaria busca patrocínio para melhorias no Teatro Municipal Manoel Lyra

Segundo secretário, melhorias da prefeitura começaram no ano passado e continuam neste ano com parceria privada

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste publicou nesta semana um chamamento para patrocínio visando melhorias no Teatro Municipal Manoel Lyra. O objetivo é construir rampa e escada de acesso externo ao palco. O custo estimado é de R$ 63.529,89, com data de realização entre maio e dezembro de 2021.

Embora o Teatro tenha um projeto de acessibilidade concluído, em que pessoas com mobilidade reduzida podem subir ao palco pelo lado esquerdo, o projeto vai permitir mais uma possibilidade pelo lado direito. Além disso, a rampa vai facilitar o acesso de cases, cenários, equipamentos de produção e equipes pela lateral.

Foto mostra o local em que a obra está prevista – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

O patrocínio de materiais e serviços para benfeitorias é regulamentado em Santa Bárbara, segundo explicou o secretário de Cultura e Turismo Evandro Félix, e até o momento só havia sido utilizado pela pasta para a realização de eventos.

Na prática, pessoas físicas ou jurídicas podem encaminhar propostas à secretaria para patrocínio integral ou porcentual do serviço. A administração pública não recebe o valor estimado para a obra, mas a execução em si. A contrapartida é publicidade para o patrocinador.

De acordo com o secretário, as melhorias no Teatro Municipal Manoel Lyra iniciaram no ano passado, após o aniversário de 25 anos do espaço.

“Elas tiveram início já com a substituição do madeiramento do palco. Hoje nós temos um madeiramento todo em piso assoalho, com sistema de travamento e amortecimento. Estamos fazendo neste período de baixa locação, a substituição do carpete, bem como das poltronas e também a higienização de todas as paredes de carpete”, detalhou.

Mecanismo que possibilita patrocínios havia sido adotado pela Secretaria de Cultura apenas para a realização de eventos até o momento – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

“Buscamos também adotar a viabilidade do patrocínio, então o município consegue celebrar a iniciativa com a parceria privada, ou até mesmo com pessoa física, e ela tem como contrapartida a possibilidade de expor a sua marca ao lado do Teatro Municipal. Temos uma parede bem grande, já que o pé direito, salvo engano, tem 12 metros, então estamos colocando à disposição essa parede para que a empresa patrocinadora possa colocar a sua marca”, afirmou ainda.

Com relação aos prazos para as melhorias, Evandro falou que a pasta vai se engajar na busca de um patrocinador para a construção da rampa e escada de acesso, mas as melhorias que são responsabilidade da prefeitura, relacionadas aos carpetes de piso, poltronas e paredes, devem iniciar na próxima semana e precisam ser concluídas até julho.

O plano da secretaria, se as medidas de segurança para enfrentamento da pandemia da Covid-19 permitirem, é reabrir o Teatro Municipal Manoel Lyra para o público em agosto com a visita de um corpo artístico par apresentações. “Uma belíssima apresentação, que estamos guardando, por enquanto, à sete chaves”, finalizou o secretário.