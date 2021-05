Santa Bárbara tem intervenções cênicas e literárias neste final de semana

Neste sábado (1º) e domingo (2), a Cia Xekmat realiza apresentações surpresa em parques e feiras de Santa Bárbara d’Oeste, com o objetivo de incentivar a leitura e a literatura de maneira gratuita e divertida.

As intervenções contam com o apoio dos governos municipal, estadual e federal, através da Lei Aldir Blanc e do projeto “Festival Caminhos da Literatura”.

cia-xekmat-historias – Foto:

Serão seis ações neste final de semana, respectivamente nos parques públicos Jacarandá, Araçariguama, Ipê e Taene, além da Praça Central e da Feira Central, em diversos horários e pegando o público de surpresa.

Segundo o coordenador do projeto e diretor da Cia Xekmat, Amauri de Oliveira, o objetivo da ação é levar a literatura e a leitura aos mais diferentes públicos, de forma gratuita e divertida.

A cultura poderá ser apreciada enquanto o público caminha, toma sol, aproveita os parques, de forma mais individualizada, evitando-se aglomerações, segundo nota divulgada pela Cia Xekmat.

Todos os protocolos de segurança serão priorizados, e os atores-narradores usarão máscaras, álcool em gel e protetores faciais do tipo face-shield.

Além desta atividade presencial, estão programadas para outros finais de semanas entregas gratuitas de livros e revistas, também em locais públicos da cidade, seguindo os protocolos de segurança.

O “Festival Caminhos da Literatura”, da Cia Xekmat, conta com mais de quinze contadores de histórias e prevê outras atividades como oficinas culturais de escrita criativa e contação de histórias, além de apresentações do espetáculo “Ao Pé da Letra”, online e gratuitamente pelo Facebook do projeto.

O projeto é executado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, governo federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.