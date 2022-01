Santa Bárbara seleciona 18 atrações para Festival Pop Arte

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste divulgou nesta quarta-feira as atrações selecionadas para o Festival Pop Arte 2022. Do total de 28 inscrições, 18 produções foram escolhidas e outras cinco seguem como suplentes para o caso de alguma desistência. Cinco foram rejeitados por não cumprirem integralmente o regulamento do projeto.

Rei Do Show – Foto: Divulgação

O Festival Pop Arte 2022 tem como objetivo oferecer atrações culturais a preços populares. O Teatro Municipal Manoel Lyra recebe a ação entre os meses de fevereiro e março, com preços que vão variar de R$ 5 (meia-entrada e antecipado) a R$ 10.

Foram selecionados oito espetáculos teatrais, entre adultos e infantis; cinco apresentações circenses e cinco apresentações musicais. Além de Santa Bárbara d’Oeste, participam da programação grupos de Americana, Campinas, Piracicaba e Socorro.

A curadoria para a seleção das atrações foi composta por membros da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos), instituída pelo regimento do Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Santa Bárbara d’Oeste.

O grupo julgou as diferentes atrações artísticas inscritas e buscou organizar uma programação eclética, dando oportunidade também a produções de outras cidades da região. A próxima etapa será a definição da programação. As apresentações serão realizadas às terças, quintas-feiras e sábados.

“O objetivo do Pop Arte 2022 é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, a preços populares, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal Manoel Lyra tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos”,

disse a prefeitura.

uhtimo epizohdio – Foto: Leo Salvato

Espetáculos selecionados: