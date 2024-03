Santa Bárbara e o rock: documentário resgata relação do município com o gênero

As raízes de Santa Bárbara d’Oeste não se limitam ao sertanejo, mas também se fincam nos solos do rock ‘n’ roll. A relação “intrínseca” do município com o gênero musical será abordada no documentário “Rock no seu interior”, projeto contemplado pela Lei “Paulo Gustavo”.

Publicitário Fabrizio Racaneli remonta a ligação de Santa Bárbara d’Oeste com o rock no documentário “Rock no seu interior” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O documentário já está em processo de produção e tem direção do piracicabano Fabrizio Racaneli, residente em Santa Bárbara. A obra será voltada especialmente aos amantes do gênero musical rock ‘n’ roll moradores do município e região, que viveram o auge do movimento nas décadas de 1980 e 1990 e seguem acompanhando a sua evolução.

Publicitário e jornalista na função de repórter cinematográfico, Fabrizio conta ter percebido essa relação entre a cidade e o gênero musical ao passar dos anos.

A ideia para a produção do documentário surgiu justamente da observação do diretor da movimentação da cena barbarense, na qual várias pessoas se dedicam ao rock.

“Seja como profissional da música, como colecionador ou como promotor, quase todo mundo tem uma história rock ‘n’ roll para contar. Alguns momentos eu vivenciei, outros ouvi dizer, mas o que não falta na cidade são histórias ligadas ao gênero”, disse.

Essa relação pode ser um tanto quanto curiosa, mas é explicada pelo diretor. Ele aponta que muitos barbarenses já tiveram ou têm bandas, e trabalham ativamente para preservar a cultura do rock.

Além disso, de acordo com Fabrizio, os shows do gênero musical sempre tiveram público e renderam boas histórias.

“O barbarense é muito ligado às suas origens, tem muito respeito pelo seu passado, e acontecimentos ligados à música são sempre revisitados pela memória das pessoas que os vivenciaram”.

O documentário tem o objetivo de resgatar as histórias, lembrar dos lugares, dos personagens e deixar toda essa raiz do rock na cidade registrada para as futuras gerações. O fio condutor da narrativa será através dos depoimentos daqueles que vivem o rock de perto.

Relatos do show de Raul Seixas com Marcelo Nova – uma de suas últimas apresentações antes de falecer – são exemplos dessas histórias. Fabrizio também destaca a relação parental de Rita Lee com a cidade e o “Hitchcock”, um espaço dedicado ao rock que reunia bandas de diversos locais do país.

O trabalho também tem base em pesquisas que envolvem pessoas de diversas áreas na busca por documentos, fotos, vídeos e reportagens em veículos de comunicação.

Com aproximadamente 60 minutos de duração, o documentário será dividido inicialmente em seis partes: “A cultura da cidade e o gosto pelo rock a partir dos anos 1980”; “O som das garagens nos anos 1990”; “Grandes shows que fizeram história”; “As novas bandas e o movimento no novo milênio”; “O rock na programação dos eventos públicos” e “Santa Bárbara Rock Fest”.

“O importante é que a gente continue registrando, contando as histórias, preservando o rock na memória, nas atitudes, no nosso cotidiano. O movimento está vivo e é celebrado em eventos como o Rock Fest, que atrai milhares de pessoas”, disse o diretor.

O material será exibido em canais de interesse público às vésperas da realização do Santa Bárbara Rock Fest, especialmente em sessões gratuitas em locais públicos e acessíveis, como o Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e Museu da Imigração e CEU das Artes.

Roda de conversa

Neste sábado (23), a produção do documentário convida pessoas envolvidas com a história do rock na cidade para uma rodada de entrevistas, das 13h às 17h, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, na Rua João XXIII, 61, no Centro.